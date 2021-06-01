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Коронавирус в Украине на 1 июня: за сутки умерло 163 человека

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Фото: "Главком" | Статистика коронавируса в Украине на 1 июня

За сутки зафиксировали 2 137 новых случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных заражений — в Киеве и Запорожской области.

За вчера, 31 мая, в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев коронавируса. Среди них — 91 ребенок и 56 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 1 июня.

За 31 мая по Украине:

  • летальных случаев — 163;
  • госпитализировали — 579 человек;
  • выздоровели — 12 085;
  • сделано тестов — 51 964, из которых в частности методом ПЦР — 26 468, методом ИФА — 11 271, на антиген к SARS-CoV-2 — 14 225.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели — 2 204 631 человек;
  • выздоровели — 2 053 167 человек;
  • летальных случаев — 50 699;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 207 245.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

Количество заражений в регионах за сутки:

  • г. Киев — 434 случая;
  • Винницкая область — 29 случаев;
  • Волынская область — 53 случая;
  • Днепропетровская область — 137 случаев;
  • Донецкая область — 88 случаев;
  • Житомирская область — 31 случай;
  • Закарпатская область — 15 случаев;
  • Запорожская область — 176 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 33 случая;
  • Киевская область — 138 случаев;
  • Кировоградская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 57 случаев;
  • Львовская область — 111 случаев;
  • Николаевская область — 72 случая;
  • Одесская область — 66 случаев;
  • Полтавская область — 115 случаев;
  • Ровенская область — 117 случаев;
  • Сумская область — 35 случаев;
  • Тернопольская область — 32 случая;
  • Харьковская область — 84 случая;
  • Херсонская область — 23 случая;
  • Хмельницкая область — 44 случая;
  • Черкасская область — 89 случаев;
  • Черновицкая область — 61 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Статистика коронавируса на 1 июня
Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.