Коронавирус в Украине на 1 июня: за сутки умерло 163 человека

За сутки зафиксировали 2 137 новых случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных заражений — в Киеве и Запорожской области.

За вчера, 31 мая, в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев коронавируса. Среди них — 91 ребенок и 56 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 1 июня.

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За 31 мая по Украине:

летальных случаев — 163;

госпитализировали — 579 человек;

выздоровели — 12 085;

сделано тестов — 51 964, из которых в частности методом ПЦР — 26 468, методом ИФА — 11 271, на антиген к SARS-CoV-2 — 14 225.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели — 2 204 631 человек;

выздоровели — 2 053 167 человек;

летальных случаев — 50 699;

проведено ПЦР-тестов — 10 207 245.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

Количество заражений в регионах за сутки:

г. Киев — 434 случая;

Винницкая область — 29 случаев;

Волынская область — 53 случая;

Днепропетровская область — 137 случаев;

Донецкая область — 88 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 176 случаев;

Ивано-Франковская область — 33 случая;

Киевская область — 138 случаев;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 57 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Николаевская область — 72 случая;

Одесская область — 66 случаев;

Полтавская область — 115 случаев;

Ровенская область — 117 случаев;

Сумская область — 35 случаев;

Тернопольская область — 32 случая;

Харьковская область — 84 случая;

Херсонская область — 23 случая;

Хмельницкая область — 44 случая;

Черкасская область — 89 случаев;

Черновицкая область — 61 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Статистика коронавируса на 1 июня Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.