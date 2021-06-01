Коронавирус в Украине на 1 июня: за сутки умерло 163 человека
За сутки зафиксировали 2 137 новых случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных заражений — в Киеве и Запорожской области.
За вчера, 31 мая, в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев коронавируса. Среди них — 91 ребенок и 56 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 1 июня.
За 31 мая по Украине:
- летальных случаев — 163;
- госпитализировали — 579 человек;
- выздоровели — 12 085;
- сделано тестов — 51 964, из которых в частности методом ПЦР — 26 468, методом ИФА — 11 271, на антиген к SARS-CoV-2 — 14 225.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели — 2 204 631 человек;
- выздоровели — 2 053 167 человек;
- летальных случаев — 50 699;
- проведено ПЦР-тестов — 10 207 245.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.
Количество заражений в регионах за сутки:
- г. Киев — 434 случая;
- Винницкая область — 29 случаев;
- Волынская область — 53 случая;
- Днепропетровская область — 137 случаев;
- Донецкая область — 88 случаев;
- Житомирская область — 31 случай;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 176 случаев;
- Ивано-Франковская область — 33 случая;
- Киевская область — 138 случаев;
- Кировоградская область — 13 случаев;
- Луганская область — 57 случаев;
- Львовская область — 111 случаев;
- Николаевская область — 72 случая;
- Одесская область — 66 случаев;
- Полтавская область — 115 случаев;
- Ровенская область — 117 случаев;
- Сумская область — 35 случаев;
- Тернопольская область — 32 случая;
- Харьковская область — 84 случая;
- Херсонская область — 23 случая;
- Хмельницкая область — 44 случая;
- Черкасская область — 89 случаев;
- Черновицкая область — 61 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.