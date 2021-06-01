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Коронавірус в Україні станом на 1 червня: за добу померли 163 людини

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Фото: "Главком" | Статистика коронавірусу в Україні станом на 1 червня

За добу зафіксували 2 137 нових випадків COVID-19. Найбільше підтверджених заражень — у Києві та Запорізькій області.

За вчора, 31 травня, в Україні зафіксували 2 137 нових випадків коронавірусу. Серед них — 91 дитина та 56 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та РНБО, опубліковані вранці 1 червня.

За 31 травня в Україні:

  • летальних випадків — 163;
  • госпіталізували — 579 осіб;
  • одужали — 12 085;
  • зроблено тестів — 51 964, з яких зокрема методом ПЛР — 26 468, методом ІФА — 11 271, на антиген до SARS-CoV-2 — 14 225.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 204 631 особа;
  • одужали — 2 053 167 осіб;
  • летальних випадків — 50 699;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 207 245.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Кількість заражень в регіонах за добу:

  • м. Київ — 434 випадки;
  • Вінницька область — 29 випадків;
  • Волинська область — 53 випадки;
  • Дніпропетровська область — 137 випадків;
  • Донецька область — 88 випадків;
  • Житомирська область — 31 випадок;
  • Закарпатська область — 15 випадків;
  • Запорізька область — 176 випадків;
  • Івано-Франківська область — 33 випадки;
  • Київська область — 138 випадків;
  • Кіровоградська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 57 випадків;
  • Львівська область — 111 випадків;
  • Миколаївська область — 72 випадки;
  • Одеська область — 66 випадків;
  • Полтавська область — 115 випадків;
  • Рівненська область — 117 випадків;
  • Сумська область — 35 випадків;
  • Тернопільська область — 32 випадки;
  • Харківська область — 84 випадки;
  • Херсонська область — 23 випадки;
  • Хмельницька область — 44 випадки;
  • Черкаська область — 89 випадків;
  • Чернівецька область — 61 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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Статистика коронавірусу станом на 1 червня
Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися у Львові та Одесі.