Коронавірус в Україні станом на 1 червня: за добу померли 163 людини
За добу зафіксували 2 137 нових випадків COVID-19. Найбільше підтверджених заражень — у Києві та Запорізькій області.
За вчора, 31 травня, в Україні зафіксували 2 137 нових випадків коронавірусу. Серед них — 91 дитина та 56 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та РНБО, опубліковані вранці 1 червня.
За 31 травня в Україні:
- летальних випадків — 163;
- госпіталізували — 579 осіб;
- одужали — 12 085;
- зроблено тестів — 51 964, з яких зокрема методом ПЛР — 26 468, методом ІФА — 11 271, на антиген до SARS-CoV-2 — 14 225.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 204 631 особа;
- одужали — 2 053 167 осіб;
- летальних випадків — 50 699;
- проведено ПЛР-тестів — 10 207 245.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.
Кількість заражень в регіонах за добу:
- м. Київ — 434 випадки;
- Вінницька область — 29 випадків;
- Волинська область — 53 випадки;
- Дніпропетровська область — 137 випадків;
- Донецька область — 88 випадків;
- Житомирська область — 31 випадок;
- Закарпатська область — 15 випадків;
- Запорізька область — 176 випадків;
- Івано-Франківська область — 33 випадки;
- Київська область — 138 випадків;
- Кіровоградська область — 13 випадків;
- Луганська область — 57 випадків;
- Львівська область — 111 випадків;
- Миколаївська область — 72 випадки;
- Одеська область — 66 випадків;
- Полтавська область — 115 випадків;
- Рівненська область — 117 випадків;
- Сумська область — 35 випадків;
- Тернопільська область — 32 випадки;
- Харківська область — 84 випадки;
- Херсонська область — 23 випадки;
- Хмельницька область — 44 випадки;
- Черкаська область — 89 випадків;
- Чернівецька область — 61 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися у Львові та Одесі.