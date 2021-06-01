Коронавірус в Україні станом на 1 червня: за добу померли 163 людини

За добу зафіксували 2 137 нових випадків COVID-19. Найбільше підтверджених заражень — у Києві та Запорізькій області.

За вчора, 31 травня, в Україні зафіксували 2 137 нових випадків коронавірусу. Серед них — 91 дитина та 56 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та РНБО, опубліковані вранці 1 червня.

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За 31 травня в Україні:

летальних випадків — 163;

госпіталізували — 579 осіб;

одужали — 12 085;

зроблено тестів — 51 964, з яких зокрема методом ПЛР — 26 468, методом ІФА — 11 271, на антиген до SARS-CoV-2 — 14 225.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 204 631 особа;

одужали — 2 053 167 осіб;

летальних випадків — 50 699;

проведено ПЛР-тестів — 10 207 245.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Кількість заражень в регіонах за добу:

м. Київ — 434 випадки;

Вінницька область — 29 випадків;

Волинська область — 53 випадки;

Дніпропетровська область — 137 випадків;

Донецька область — 88 випадків;

Житомирська область — 31 випадок;

Закарпатська область — 15 випадків;

Запорізька область — 176 випадків;

Івано-Франківська область — 33 випадки;

Київська область — 138 випадків;

Кіровоградська область — 13 випадків;

Луганська область — 57 випадків;

Львівська область — 111 випадків;

Миколаївська область — 72 випадки;

Одеська область — 66 випадків;

Полтавська область — 115 випадків;

Рівненська область — 117 випадків;

Сумська область — 35 випадків;

Тернопільська область — 32 випадки;

Харківська область — 84 випадки;

Херсонська область — 23 випадки;

Хмельницька область — 44 випадки;

Черкаська область — 89 випадків;

Чернівецька область — 61 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 1 червня Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися у Львові та Одесі.