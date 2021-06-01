Укравтодор: с 1 июня запрещено движение грузовиков по дорогам общего пользования в жару

Исключение сделают для машины, которые перевозят опасные, живые и скоропортящиеся грузы, а также необходимые для ликвидации ЧС.

С 1 июля в Украине запретили движение грузовиков по дорогам общего пользования при температуре воздуха выше 28 градусов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

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"Напоминаем гражданам о сезонные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время. Они ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования", — идет речь в сообщении.

Запрет действует в дневное время для транспортных средств с массой более 24 тонн и нагрузкой свыше 7 тонн. На дорогах государственного значения будут установлены информационные щиты и знаки, а подразделения Национальной полиции и Укртрансбезопасности проследят за соблюдением сезонных ограничений и весом во всех регионах Украины.

Исключение делают для таких грузов:

живые животные и птицы;

опасные;

скоропортящиеся;

перевозки, необходимые для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Водителям рекомендуют переждать на временных стоянках транспорта, которые можно найти вдоль государственных дорог или рядом с объектами дорожного сервиса, кроме того, они указаны на карте. "Укравтодор" также предлагает воспользоваться TIR-паркингом.

Ранее стало известно, что "Укравтодор" не наказал китайского подрядчика Sinohydro за брак. Еще в октябре 2020 года госпредприятие разорвало контракт с компанией на строительство трассы М-06 Киев – Чоп в обход Житомира и пожаловалось на срыв сроков. Совет по урегулированию споров признал расторжение договора неправомерным и обязал "Укравтодор" заплатить 10,3 миллиона евро.

"Укравтодор" будет строить киевскую окружную дорогу вместе компанией Bechtel Corporation (США). Проект предусматривает дорожное полукольцо длиной около 150 километров.

Беларусь ввела сбор на автомобильные поездки через границу. Таким образом украинцам придется платить, чтобы уехать из страны на родину.