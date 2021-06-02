Статистика коронавируса в Украине на 2 июня: за сутки умерло 158 человек
За сутки зафиксировали 2 205 новых случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных заражений — в Киеве и Киевской области.
За прошедшие сутки, 1 июня, по Украине зафиксировали 2 205 новых случаев коронавируса. Среди них — 104 ребенка и 85 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 2 июня.
За 1 июня по Украине:
- летальных случаев — 158;
- госпитализировали — 1 262 человека;
- выздоровели — 9 405;
- сделано тестов — 64 876, из которых методом ПЦР — 27 936, методом ИФА — 11 348, на антиген к SARS-CoV-2 — 25 592.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели — 2 206 836 человек;
- выздоровели — 2 062 572 человека;
- летальных случаев — 50 857;
- проведено ПЦР-тестов — 10 235 181.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 473 случая;
- Винницкая область — 45 случаев;
- Волынская область — 53 случая;
- Днепропетровская область — 94 случая;
- Донецкая область — 112 случаев;
- Житомирская область — 49 случаев;
- Закарпатская область — 43 случая;
- Запорожская область — 124 случая;
- Ивано-Франковская область — 53 случая;
- Киевская область — 178 случаев;
- Кировоградская область — 33 случая;
- Луганская область — 24 случая;
- Львовская область — 70 случаев;
- Николаевская область — 70 случаев;
- Одесская область — 54 случая;
- Полтавская область — 30 случаев;
- Ровенская область — 104 случая;
- Сумская область — 72 случая;
- Тернопольская область — 43 случая;
- Харьковская область — 139 случаев;
- Херсонская область — 74 случая;
- Хмельницкая область — 57 случаев;
- Черкасская область — 83 случая;
- Черновицкая область — 46 случаев;
- Черниговская область — 82 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.