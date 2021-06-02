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Статистика коронавируса в Украине на 2 июня: за сутки умерло 158 человек

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Фото: hromadske | Статистика коронавируса на 2 июня

За сутки зафиксировали 2 205 новых случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных заражений — в Киеве и Киевской области.

За прошедшие сутки, 1 июня, по Украине зафиксировали 2 205 новых случаев коронавируса. Среди них — 104 ребенка и 85 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 2 июня.

За 1 июня по Украине:

  • летальных случаев — 158;
  • госпитализировали — 1 262 человека;
  • выздоровели — 9 405;
  • сделано тестов — 64 876, из которых методом ПЦР — 27 936, методом ИФА — 11 348, на антиген к SARS-CoV-2 — 25 592.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели — 2 206 836 человек;
  • выздоровели — 2 062 572 человека;
  • летальных случаев — 50 857;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 235 181.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 473 случая;
  • Винницкая область — 45 случаев;
  • Волынская область — 53 случая;
  • Днепропетровская область — 94 случая;
  • Донецкая область — 112 случаев;
  • Житомирская область — 49 случаев;
  • Закарпатская область — 43 случая;
  • Запорожская область — 124 случая;
  • Ивано-Франковская область — 53 случая;
  • Киевская область — 178 случаев;
  • Кировоградская область — 33 случая;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Львовская область — 70 случаев;
  • Николаевская область — 70 случаев;
  • Одесская область — 54 случая;
  • Полтавская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 104 случая;
  • Сумская область — 72 случая;
  • Тернопольская область — 43 случая;
  • Харьковская область — 139 случаев;
  • Херсонская область — 74 случая;
  • Хмельницкая область — 57 случаев;
  • Черкасская область — 83 случая;
  • Черновицкая область — 46 случаев;
  • Черниговская область — 82 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Статистика коронавируса на 2 июня
Фото: Facebook / Минздрав Украины

Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.