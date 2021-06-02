Статистика коронавируса в Украине на 2 июня: за сутки умерло 158 человек

За сутки зафиксировали 2 205 новых случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных заражений — в Киеве и Киевской области.

За прошедшие сутки, 1 июня, по Украине зафиксировали 2 205 новых случаев коронавируса. Среди них — 104 ребенка и 85 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 2 июня.

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За 1 июня по Украине:

летальных случаев — 158;

госпитализировали — 1 262 человека;

выздоровели — 9 405;

сделано тестов — 64 876, из которых методом ПЦР — 27 936, методом ИФА — 11 348, на антиген к SARS-CoV-2 — 25 592.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели — 2 206 836 человек;

выздоровели — 2 062 572 человека;

летальных случаев — 50 857;

проведено ПЦР-тестов — 10 235 181.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 473 случая;

Винницкая область — 45 случаев;

Волынская область — 53 случая;

Днепропетровская область — 94 случая;

Донецкая область — 112 случаев;

Житомирская область — 49 случаев;

Закарпатская область — 43 случая;

Запорожская область — 124 случая;

Ивано-Франковская область — 53 случая;

Киевская область — 178 случаев;

Кировоградская область — 33 случая;

Луганская область — 24 случая;

Львовская область — 70 случаев;

Николаевская область — 70 случаев;

Одесская область — 54 случая;

Полтавская область — 30 случаев;

Ровенская область — 104 случая;

Сумская область — 72 случая;

Тернопольская область — 43 случая;

Харьковская область — 139 случаев;

Херсонская область — 74 случая;

Хмельницкая область — 57 случаев;

Черкасская область — 83 случая;

Черновицкая область — 46 случаев;

Черниговская область — 82 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Статистика коронавируса на 2 июня Фото: Facebook / Минздрав Украины

Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.