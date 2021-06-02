Статистика коронавірусу в Україні на 2 червня: за добу померло 158 осіб

За добу зафіксували 2 205 нових випадків COVID-19. Найбільше підтверджених заражень — у Києві та Київській області.

За минулу добу, 1 червня, по Україні зафіксували 2 205 нових випадків коронавірусу. Серед них — 104 дитини і 85 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я і РНБО, опубліковані вранці 2 червня.

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За 1 червня по Україні:

летальних випадків — 158;

госпіталізували — 1 262 людини;

одужали — 9 405;

зроблено тестів — 64 876, з яких методом ПЦР — 27 936, методом ІФА — 11 348, на антиген до SARS-CoV-2 — 25 592.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 206 836 людей;

одужали — 2 062 572 людини;

летальних випадків — 50 857;

проведено ПЦР-тестів — 10 235 181.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м Київ — 473 випадки;

Вінницька область — 45 випадків;

Волинська область — 53 випадки;

Дніпропетровська область — 94 випадки;

Донецька область — 112 випадків;

Житомирська область — 49 випадків;

Закарпатська область — 43 випадки;

Запорізька область — 124 випадки;

Івано-Франківська область — 53 випадки;

Київська область — 178 випадків;

Кіровоградська область — 33 випадки;

Луганська область — 24 випадки;

Львівська область — 70 випадків;

Миколаївська область — 70 випадків;

Одеська область — 54 випадки;

Полтавська область — 30 випадків;

Рівненська область — 104 випадки;

Сумська область — 72 випадки;

Тернопільська область — 43 випадки;

Харківська область — 139 випадків;

Херсонська область — 74 випадки;

Хмельницька область — 57 випадків;

Черкаська область — 83 випадки;

Чернівецька область — 46 випадків;

Чернігівська область — 82 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 2 червня Фото: Facebook / Минздрав Украины

Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися і у Львові з Одесою.