Статистика коронавірусу в Україні на 2 червня: за добу померло 158 осіб
За добу зафіксували 2 205 нових випадків COVID-19. Найбільше підтверджених заражень — у Києві та Київській області.
За минулу добу, 1 червня, по Україні зафіксували 2 205 нових випадків коронавірусу. Серед них — 104 дитини і 85 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я і РНБО, опубліковані вранці 2 червня.
За 1 червня по Україні:
- летальних випадків — 158;
- госпіталізували — 1 262 людини;
- одужали — 9 405;
- зроблено тестів — 64 876, з яких методом ПЦР — 27 936, методом ІФА — 11 348, на антиген до SARS-CoV-2 — 25 592.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 206 836 людей;
- одужали — 2 062 572 людини;
- летальних випадків — 50 857;
- проведено ПЦР-тестів — 10 235 181.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м Київ — 473 випадки;
- Вінницька область — 45 випадків;
- Волинська область — 53 випадки;
- Дніпропетровська область — 94 випадки;
- Донецька область — 112 випадків;
- Житомирська область — 49 випадків;
- Закарпатська область — 43 випадки;
- Запорізька область — 124 випадки;
- Івано-Франківська область — 53 випадки;
- Київська область — 178 випадків;
- Кіровоградська область — 33 випадки;
- Луганська область — 24 випадки;
- Львівська область — 70 випадків;
- Миколаївська область — 70 випадків;
- Одеська область — 54 випадки;
- Полтавська область — 30 випадків;
- Рівненська область — 104 випадки;
- Сумська область — 72 випадки;
- Тернопільська область — 43 випадки;
- Харківська область — 139 випадків;
- Херсонська область — 74 випадки;
- Хмельницька область — 57 випадків;
- Черкаська область — 83 випадки;
- Чернівецька область — 46 випадків;
- Чернігівська область — 82 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися і у Львові з Одесою.