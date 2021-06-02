RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 2 червня: за добу померло 158 осіб

356
коронавірус України, коронавірус в Україні, коронавірус, статистика коронавируса, 2 червня, коронавірус України 2 червня
Фото: hromadske | Статистика коронавірусу на 2 червня

За добу зафіксували 2 205 нових випадків COVID-19. Найбільше підтверджених заражень — у Києві та Київській області.

За минулу добу, 1 червня, по Україні зафіксували 2 205 нових випадків коронавірусу. Серед них — 104 дитини і 85 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я і РНБО, опубліковані вранці 2 червня.

За 1 червня по Україні:

  • летальних випадків — 158;
  • госпіталізували — 1 262 людини;
  • одужали — 9 405;
  • зроблено тестів — 64 876, з яких методом ПЦР — 27 936, методом ІФА — 11 348, на антиген до SARS-CoV-2 — 25 592.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 206 836 людей;
  • одужали — 2 062 572 людини;
  • летальних випадків — 50 857;
  • проведено ПЦР-тестів — 10 235 181.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м Київ — 473 випадки;
  • Вінницька область — 45 випадків;
  • Волинська область — 53 випадки;
  • Дніпропетровська область — 94 випадки;
  • Донецька область — 112 випадків;
  • Житомирська область — 49 випадків;
  • Закарпатська область — 43 випадки;
  • Запорізька область — 124 випадки;
  • Івано-Франківська область — 53 випадки;
  • Київська область — 178 випадків;
  • Кіровоградська область — 33 випадки;
  • Луганська область — 24 випадки;
  • Львівська область — 70 випадків;
  • Миколаївська область — 70 випадків;
  • Одеська область — 54 випадки;
  • Полтавська область — 30 випадків;
  • Рівненська область — 104 випадки;
  • Сумська область — 72 випадки;
  • Тернопільська область — 43 випадки;
  • Харківська область — 139 випадків;
  • Херсонська область — 74 випадки;
  • Хмельницька область — 57 випадків;
  • Черкаська область — 83 випадки;
  • Чернівецька область — 46 випадків;
  • Чернігівська область — 82 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

коронавірус України, коронавірус в Україні, коронавірус, статистика коронавируса, 2 червня, коронавірус України 2 червня
Статистика коронавірусу на 2 червня
Фото: Facebook / Минздрав Украины

Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися і у Львові з Одесою.