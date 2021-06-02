Leopolis Jazz Fest: "Укрзализныця" превратит поезд во Львов в "Джазовый экспресс"

Пассажиры "Джазового экспресса" получат шанс бесплатно попасть на Leopolis Jazz Fest в день открытия, если разбираются в музыке.

"Укрзализныця" на время джаз-фестиваля во Львове превратит поезд Интерсити+ в "Джазовый эксперсс". Об этом пресс-служба акционерного общества предупредила на официальном сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

С 24 по 28 июня во Львове состоится один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины — Leopolis Jazz Fest. В связи с этим в поезде № 715, следующем по маршруту Киев — Львов, будут играть джазовые композиции.

Кроме того, пассажиры смогут бесплатно попасть на фестиваль, если правильно назовут композицию — "Укрзализныця" разыгрывает два билета в партер на концерт-открытие, который состоится 24 июня. Итоги конкурса объявят 9 июня, а чтобы принять в нем участие, необходимо выполнить такие условия:

подписаться на страницу "Укрзализныци в Facebook;

"лайкнуть" пост о конкурсе;

написать в комментариях название композиции, под которую "Джазовый эксперсс" прибудет на вокзал.

Во Львов во время проведения фестиваля будут ходить около 40 поездов как из городов-миллионников, так и из населенных пунктов поменьше, таких как Ровно, Бердянск или Кременчуг. "Укрзализныця" подчеркивает, что "Джазовый экспресс" будет самым удобным рейсом для пассажиров:

"Он отправляется из столицы в 06:50 утра и прибывает во Львов в 13:45. Можно вполне успеть заселиться в отель, немного отдохнуть, погулять по городу, выпить кофе и успеть на вечерние концерты".

На Leopolis Jazz Fest будут выступать как украинские, так и всемирно известные музыканты: SEAL, Авишай Коэн, Крис Ботти, Камаса Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra, Катрин Виндфельд и другие.

Ранее Фокус рассказал о 21 достопримечательности Украины, которые стоит посетить в 2021 году. Пандемия коронавируса дала украинцам шанс убедиться, насколько красива родина.

В Киеве прошел фестиваль ретротехники Old Car Land. Посетителям разрешили проходить бесплатно при наличии винтажного наряда.

Atlas Weekend раскритиковали из-за анонса выступления Валерия Меладзе. Многие пользователи социальной сети Facebook негативно отозвались и о российском артисте, и об организаторах его концерта в Киеве.