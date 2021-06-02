Leopolis Jazz Fest: "Укрзалізниця" перетворить поїзд до Львова на "Джазовий експрес"

Пасажири "Джазового експресу" отримають шанс безкоштовно потрапити на Leopolis Jazz Fest у день відкриття, якщо знаються на музиці.

"Укрзалізниця" на час джаз-фестивалю у Львові перетворить поїзд Інтерсіті + на "Джазовий експрес". Про це пресслужба акціонерного товариства попередила на офіційному сайті.

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З 24 по 28 червня у Львові відбудеться один з найбільших музичних фестивалів України — Leopolis Jazz Fest. У зв'язку з цим у поїзді № 715, за маршрутом Київ — Львів, гратимуть джазові композиції.

Крім того, пасажири зможуть безкоштовно потрапити на фестиваль, якщо правильно назвуть композицію — "Укрзалізниця" розігрує два квитки в партер на концерт-відкриття, який відбудеться 24 червня. Підсумки конкурсу оголосять 9 червня, а щоб взяти в ньому участь, необхідно виконати такі умови:

підписатися на сторінку "Укрзалізниці у Facebook;

"лайкнути" пост про конкурс;

написати в коментарях назву композиції, під яку "Джазовий експрес" прибуде на вокзал.

До Львова під час проведення фестивалю будуть ходити близько 40 поїздів як з міст-мільйонників, так і з населених пунктів менших, таких як Рівне, Бердянськ або Кременчук. "Укрзалізниця" підкреслює, що "Джазовий експрес" буде найзручнішим рейсом для пасажирів:

"Він вирушає зі столиці о 06:50 ранку і прибуває до Львова о 13:45. Можна цілком встигнути заселитися в готель, трохи відпочити, погуляти по місту, випити кави і встигнути на вечірні концерти".

На Leopolis Jazz Fest виступатимуть як українські, так і всесвітньо відомі музиканти: SEAL, Авішай Коен, Кріс Ботте, Камасі Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra, Катрін Віндфельд та інші.

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