"Число зверя": УПЦ устроила под Радой протест против введения ID-паспортов

Священники УПЦ считают внедрение цифровых документов нарушением прав украинцев и выступают за сохранение "книжечек".

2 июля представители Украинской православной церкви устроили протест против введения ID-паспортов под Верховной Радой в Киеве. Об этом сообщил корреспондент Телеграм-канала Pavlovsky News с места событий.

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Десятки человек собрались у здания парламента, в первых рядах оказались священнослужители в черных рясах, которые исполняют христианские песни. Их поддержали верующие, которые подняли плакаты с надписями: "Спасайте детей от опасных Е-идей"; "ЧИП — число имени предателя"; "В смартфоне держава — это человек без имени и права".

Участники протестов считают, что электронный номер в биометрических удостоверениях — это "число зверя". В связи с этим они возмущены безальтернативностью внедрения ID-паспортов и замены паспортов-книжек.

[ + – ] Протестующие против ID-паспортов у Верховной Рады [ + – ] Протестующие против ID-паспортов у Верховной Рады [ + – ] Протестующие против ID-паспортов у Верховной Рады

"Мы хотим быть рабами Божими, а не рабами системы", — заявили митингующие.

Поводом для акции стало недавняя рекомендация комитета Верховной Рады принять за основу законопроект, согласно которому в Украине могут вывести из оборота бумажные паспорта и обязать граждан получать пластиковые. Глава миграционной службы Максим Соколюк до этого рассказал, что в территориальных управлениях уже заканчиваются бланки для бумажных паспортов, а новые давно не печатаются.

Ранее Фокус рассказал, как пользоваться паспортами в приложении "Дія". Как уверяет Министерство цифровой трансформации, уже с 23 августа 2021 года каждая организация будет обязана принимать цифровые удостоверения.

Ранее писали, как оформление через приложение "Дія" выглядит на практике. Эксперт Сергей Петренко возмутился, что приходится по несколько раз указывать паспортные данные.

Украинка с детьми не смогла вылететь в Турцию и выбросила паспорта в аэропорту Харькова. По словам женщины, из-за таможенных правил ей пришлось дважды покупать билеты в Стамбул.