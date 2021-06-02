"Число звіра": УПЦ влаштувала під Радою протест проти введення ID-паспортів

Священики УПЦ вважають впровадження цифрових документів порушенням прав українців і виступають за збереження "книжечок".

2 липня представники Української православної церкви влаштували протест проти введення ID-паспортів під Верховною Радою в Києві. Про це повідомив кореспондент телеграм-каналу Pavlovsky News з місця подій.

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Десятки людей зібралися біля будівлі парламенту, у перших рядах опинилися священнослужителі в чорних рясах, які виконують християнські пісні. Їх підтримали віряни, які підняли плакати з написами: "Рятуйте дітей від небезпечних Е-ідей"; "ЧІП — число імені зрадника"; "У смартфоні держава — це людина без імені і права".

Учасники протестів вважають, що електронний номер у біометричних посвідченнях — це "число звіра". У зв'язку з цим вони обурені безальтернативністю впровадження ID-паспортів і заміни паспортів-книжок.

[ + – ] Протестувальники проти ID-паспортів біля Верховної Ради [ + – ] Протестувальники проти ID-паспортів біля Верховної Ради [ + – ] Протестувальники проти ID-паспортів біля Верховної Ради

"Ми хочемо бути рабами Божими, а не рабами системи", — заявили учасники мітингу.

Приводом для акції стала недавня рекомендація комітету Верховної Ради ухвалити за основу законопроект, згідно з яким в Україні можуть вивести з обігу паперові паспорти і зобов'язати громадян отримувати пластикові. Голова міграційної служби Максим Соколюк до цього розповів, що в територіальних управліннях уже закінчуються бланки для паперових паспортів, а нові давно не друкуються.

Раніше Фокус розповів, як користуватися паспортами в додатку "Дія". Як запевняє Міністерство цифрової трансформації, уже з 23 серпня 2021 року кожна організація буде зобов'язана приймати цифрові посвідчення.

Раніше писали, як оформлення через додаток "Дія" виглядає на практиці. Експерт Сергій Петренко обурився, що доводиться кілька разів вказувати паспортні дані.

Українка з дітьми не змогла вилетіти до Туреччини і викинула паспорти в аеропорту Харкова. За словами жінки, через митні правила їй довелося двічі купувати квитки в Стамбул.