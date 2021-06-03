Статистика коронавируса в Украине на 3 июня: за сутки умерло 102 человека
За минувшие сутки по стране зафиксировали 2 581 новый случай COVID-19. Лидерами по количеству заражений снова стали Киев и Запорожская область.
За прошедшие сутки, 2 июня, по Украине зафиксировали 2 581 новый случай коронавируса, в том числе — у 122 детей и 129 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 3 июня.
За 2 июня по Украине:
- летальных случаев — 102;
- госпитализировали — 1 059 человек;
- выздоровели — 9 519;
- сделано тестов — 58 729, из которых методом ПЦР — 26 468, методом ИФА — 11 308, на антиген к SARS-CoV-2 — 20 953.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели — 2 209 417 человек;
- выздоровели — 2 072 091 человек;
- летальных случаев — 50 959;
- проведено ПЦР-тестов — 10 261 649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 529 случаев;
- Винницкая область — 30 случаев;
- Волынская область — 77 случаев;
- Днепропетровская область — 177 случаев;
- Донецкая область — 120 случаев;
- Житомирская область — 79 случаев;
- Закарпатская область — 48 случаев;
- Запорожская область — 182 случая;
- Ивано-Франковская область — 57 случаев;
- Киевская область — 143 случая;
- Кировоградская область — 30 случаев;
- Луганская область — 48 случаев;
- Львовская область — 154 случая;
- Николаевская область — 65 случаев;
- Одесская область — 50 случаев;
- Полтавская область — 40 случаев;
- Ровенская область — 110 случаев;
- Сумская область — 78 случаев;
- Тернопольская область — 51 случай;
- Харьковская область — 134 случая;
- Херсонская область — 92 случая;
- Хмельницкая область — 79 случаев;
- Черкасская область — 75 случаев;
- Черновицкая область — 53 случая;
- Черниговская область — 80 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.