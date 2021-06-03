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Статистика коронавируса в Украине на 3 июня: за сутки умерло 102 человека

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Фото: РИА Новости | Статистика коронавируса на 3 июня

За минувшие сутки по стране зафиксировали 2 581 новый случай COVID-19. Лидерами по количеству заражений снова стали Киев и Запорожская область.

За прошедшие сутки, 2 июня, по Украине зафиксировали 2 581 новый случай коронавируса, в том числе — у 122 детей и 129 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 3 июня.

За 2 июня по Украине:

  • летальных случаев — 102;
  • госпитализировали — 1 059 человек;
  • выздоровели — 9 519;
  • сделано тестов — 58 729, из которых методом ПЦР — 26 468, методом ИФА — 11 308, на антиген к SARS-CoV-2 — 20 953.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели — 2 209 417 человек;
  • выздоровели — 2 072 091 человек;
  • летальных случаев — 50 959;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 261 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 529 случаев;
  • Винницкая область — 30 случаев;
  • Волынская область — 77 случаев;
  • Днепропетровская область — 177 случаев;
  • Донецкая область — 120 случаев;
  • Житомирская область — 79 случаев;
  • Закарпатская область — 48 случаев;
  • Запорожская область — 182 случая;
  • Ивано-Франковская область — 57 случаев;
  • Киевская область — 143 случая;
  • Кировоградская область — 30 случаев;
  • Луганская область — 48 случаев;
  • Львовская область — 154 случая;
  • Николаевская область — 65 случаев;
  • Одесская область — 50 случаев;
  • Полтавская область — 40 случаев;
  • Ровенская область — 110 случаев;
  • Сумская область — 78 случаев;
  • Тернопольская область — 51 случай;
  • Харьковская область — 134 случая;
  • Херсонская область — 92 случая;
  • Хмельницкая область — 79 случаев;
  • Черкасская область — 75 случаев;
  • Черновицкая область — 53 случая;
  • Черниговская область — 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Статистика коронавируса на 3 июня
Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.