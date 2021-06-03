Статистика коронавируса в Украине на 3 июня: за сутки умерло 102 человека

За минувшие сутки по стране зафиксировали 2 581 новый случай COVID-19. Лидерами по количеству заражений снова стали Киев и Запорожская область.

За прошедшие сутки, 2 июня, по Украине зафиксировали 2 581 новый случай коронавируса, в том числе — у 122 детей и 129 медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 3 июня.

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За 2 июня по Украине:

летальных случаев — 102;

госпитализировали — 1 059 человек;

выздоровели — 9 519;

сделано тестов — 58 729, из которых методом ПЦР — 26 468, методом ИФА — 11 308, на антиген к SARS-CoV-2 — 20 953.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели — 2 209 417 человек;

выздоровели — 2 072 091 человек;

летальных случаев — 50 959;

проведено ПЦР-тестов — 10 261 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 529 случаев;

Винницкая область — 30 случаев;

Волынская область — 77 случаев;

Днепропетровская область — 177 случаев;

Донецкая область — 120 случаев;

Житомирская область — 79 случаев;

Закарпатская область — 48 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 57 случаев;

Киевская область — 143 случая;

Кировоградская область — 30 случаев;

Луганская область — 48 случаев;

Львовская область — 154 случая;

Николаевская область — 65 случаев;

Одесская область — 50 случаев;

Полтавская область — 40 случаев;

Ровенская область — 110 случаев;

Сумская область — 78 случаев;

Тернопольская область — 51 случай;

Харьковская область — 134 случая;

Херсонская область — 92 случая;

Хмельницкая область — 79 случаев;

Черкасская область — 75 случаев;

Черновицкая область — 53 случая;

Черниговская область — 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Статистика коронавируса на 3 июня Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Напомним, 29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные прививки от коронавируса в нем получили почти 3,5 тыс. человек. Аналогичные центры вакцинации открылись и во Львове с Одессой.