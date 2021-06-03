Статистика коронавірусу в Україні на 3 червня: за добу померло 102 людини
За минулу добу по країні зафіксували 2 581 новий випадок COVID-19. Лідерами за кількістю заражень знову стали Київ і Запорізька область.
За минулу добу, 2 червня, по Україні зафіксували 2 581 новий випадок коронавірусу, зокрема — у 122 дітей та 129 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я і РНБО, опубліковані вранці 3 червня.
За 2 червня по Україні:
- летальних випадків — 102;
- госпіталізували — 1 059 осіб;
- одужали — 9 519;
- зроблено тестів — 58 729, з яких методом ПЛР — 26 468, методом ІФА — 11 308, на антиген до SARS-CoV-2 — 20 953.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 209 417 осіб;
- одужали — 2 072 091 осіб;
- летальних випадків — 50 959;
- проведено ПЛР-тестів — 10 261 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м Київ — 529 випадків;
- Вінницька область — 30 випадків;
- Волинська область — 77 випадків;
- Дніпропетровська область — 177 випадків;
- Донецька область — 120 випадків;
- Житомирська область — 79 випадків;
- Закарпатська область — 48 випадків;
- Запорізька область — 182 випадки;
- Івано-Франківська область — 57 випадків;
- Київська область — 143 випадки;
- Кіровоградська область — 30 випадків;
- Луганська область — 48 випадків;
- Львівська область — 154 випадки;
- Миколаївська область — 65 випадків;
- Одеська область — 50 випадків;
- Полтавська область — 40 випадків;
- Рівненська область — 110 випадків;
- Сумська область — 78 випадків;
- Тернопільська область — 51 випадок;
- Харківська область — 134 випадки;
- Херсонська область — 92 випадки;
- Хмельницька область — 79 випадків;
- Черкаська область — 75 випадків;
- Чернівецька область — 53 випадки;
- Чернігівська область — 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися і у Львові з Одесою.