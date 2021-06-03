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Статистика коронавірусу в Україні на 3 червня: за добу померло 102 людини

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Фото: РІА Новини | Статистика коронавірусу на 3 червня

За минулу добу по країні зафіксували 2 581 новий випадок COVID-19. Лідерами за кількістю заражень знову стали Київ і Запорізька область.

За минулу добу, 2 червня, по Україні зафіксували 2 581 новий випадок коронавірусу, зокрема — у 122 дітей та 129 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я і РНБО, опубліковані вранці 3 червня.

За 2 червня по Україні:

  • летальних випадків — 102;
  • госпіталізували — 1 059 осіб;
  • одужали — 9 519;
  • зроблено тестів — 58 729, з яких методом ПЛР — 26 468, методом ІФА — 11 308, на антиген до SARS-CoV-2 — 20 953.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 209 417 осіб;
  • одужали — 2 072 091 осіб;
  • летальних випадків — 50 959;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 261 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м Київ — 529 випадків;
  • Вінницька область — 30 випадків;
  • Волинська область — 77 випадків;
  • Дніпропетровська область — 177 випадків;
  • Донецька область — 120 випадків;
  • Житомирська область — 79 випадків;
  • Закарпатська область — 48 випадків;
  • Запорізька область — 182 випадки;
  • Івано-Франківська область — 57 випадків;
  • Київська область — 143 випадки;
  • Кіровоградська область — 30 випадків;
  • Луганська область — 48 випадків;
  • Львівська область — 154 випадки;
  • Миколаївська область — 65 випадків;
  • Одеська область — 50 випадків;
  • Полтавська область — 40 випадків;
  • Рівненська область — 110 випадків;
  • Сумська область — 78 випадків;
  • Тернопільська область — 51 випадок;
  • Харківська область — 134 випадки;
  • Херсонська область — 92 випадки;
  • Хмельницька область — 79 випадків;
  • Черкаська область — 75 випадків;
  • Чернівецька область — 53 випадки;
  • Чернігівська область — 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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Статистика коронавірусу на 3 червня
Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Нагадаємо, 29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні щеплення від коронавірусу в ньому отримали майже 3,5 тис. осіб. Аналогічні центри вакцинації відкрилися і у Львові з Одесою.