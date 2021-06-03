Хотел сделать селфи: парень получил тяжелые ожоги на мосту в Ивано-Франковске (видео)

Медики пытаются спасти юного экстремала, которому после удара током придется ампутировать минимум два пальца.

В Ивано-Франковске 17-летний парень получил ожоги четверти тела, забравшись на железнодорожный мост. Подробности происшествия медики и полицейские сообщили "ТСН".

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Молодой человек получил высоковольтный разряд, который вызвал ожоги четверти тела. По словам заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапиии областной детской больницы Олега Курташа, повреждения очень глубокие, и пациенту придется ампутировать как минимум два пальца на правой руке. Юноше уже сделали операцию, но сам он пока не может говорить.

[ + – ] Железнодорожный мост в Ивано-Франковске, где пострадал юноша Фото: Скриншот

Пострадавшего с тяжелыми травмами обнаружил его сосед по общежитию. Известно, что молодой человек забрался на опору железнодорожного моста в одной из промзон, который является популярным местом для экстремальных селфи.

"Свидетелей, очевидцев происшествия нет. Основная версия: парень, желая сделать фотографию, залез именно на самую высокую точку этого моста. Мы не отбрасываем другие версии", — сообщил замглавы Ивано-Франковского районного управления полиции Леонид Гончарук.

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