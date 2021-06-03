Хотів зробити селфі: хлопець отримав важкі опіки на мосту в Івано-Франківську (відео)

Медики намагаються врятувати юного екстремала, якому після удару струмом доведеться ампутувати мінімум два пальця.

В Івано-Франківську 17-річний хлопець отримав опіки чверті тіла, забравшись на залізничний міст. Подробиці події медики і поліцейські повідомили "ТСН".

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Хлопець отримав високовольтний розряд, який викликав опіки чверті тіла. За словами завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Олега Курташа, пошкодження дуже глибокі, і пацієнту доведеться ампутувати як мінімум два пальця на правій руці. Юнакові вже зробили операцію, але сам він поки не може говорити.

[ + – ] Залізничний міст в Івано-Франківську, де постраждав юнак Фото: Скриншот

Постраждалого з тяжкими травмами виявив його сусід по гуртожитку. Відомо, що хлопець забрався на опору залізничного мосту в одній з промзон, який є популярним місцем для екстремальних селфі.

"Свідків, очевидців події немає. Основна версія: хлопець, бажаючи зробити фотографію, заліз саме на найвищу точку цього мосту. Ми не відкидаємо інші версії", — повідомив заступник голови Івано-Франківського районного управління поліції Леонід Гончарук.

Раніше в Одесі підліток отримав опіки 90% тіла, коли робив селфі на даху поїзда. глава Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич закликала батьків застерігати дітей від такої екстремальної поведінки.

12-річний школяр загинув, роблячи селфі біля водоспаду в Карпатах. Учня 6-го класу разом з іншими дітьми привезли до знаменитої пам'ятки в селі Кам'янка, він підійшов дуже близько до води і послизнувся.

У Росії дитинча тюленя до смерті затискали заради селфі. Жителі Примор'я виявили молоду тварину на березі і розважалися з ним, поки тюлениха-мати кликала його з води. Як стверджують зоозахисники, тюленя загинуло через сильний стрес.