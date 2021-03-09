В России любители селфи затискали до смерти детеныша тюленя (видео)

Животное не выдержало пережитого стресса после чрезмерного "общения" с людьми

В Приморье (Российская Федерация) местные жители затискали до смерти детеныша тюленя, найденного на берегу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на зоозащитников, белек оказался на берегу в результате последствий разыгравшейся бури. Увидев животное, к нему подбежали желающие сфотографироваться. Когда люди разошлись, оказалось, что детеныш уже мертв.

Отмечается, что тюлениха-мать все время звала малыша из воды.

"Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса – адреналин и кортизол – убивают их", — рассказали зоозащитники.

[ + – ] "Общение" людей с детенышем тюленя

Ранее сообщалось, что в британском зоопарке Честера публике впервые представили детеныша окапи, который родился около месяца назад. Окапи – единственные близкие родственники жирафов и они находятся под угрозой исчезновения.

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