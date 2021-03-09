У Росії любителі селфі затискали до смерті дитинча тюленя (відео)

Тварина не витримала пережитого стресу після надмірного "спілкування" з людьми.

У Примор'ї (Російська Федерація) місцеві жителі затискали до смерті дитинча тюленя, знайдене на березі.

Як повідомляє РІА Новини, посилаючись на зоозахисників, малеча опинилася на березі через наслідки бурі. Побачивши тварину, до неї підбігли охочі сфотографуватися. Коли люди розійшлися, виявилося, що дитинча вже мертве.

Зазначається, що тюлениха-мати весь час кликала малюка з води.

"Неллі не пережила шок, який отримала через занадто активну людську увагу на березі. Вона померла сьогодні вночі від фізіологічних наслідків стресу. Дитинчата диких тварин дуже полохливі. Гормони стресу — адреналін і кортизол — вбивають їх", — розповіли зоозахисники.

[ + – ] "Спілкування" людей з дитинчам тюленя

Раніше повідомлялося, що в британському зоопарку Честера публіці вперше представили дитинча окапі, яке народилося близько місяця тому. Окапі — єдині близькі родичі жирафів і вони знаходяться під загрозою зникнення.

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