Пасынок Кернеса показал авто, в котором чуть не сгорели заживо его отчим и мать

Родион Гайсинский утверждает, что инцидент случился более 20 лет назад по дороге из Днепропетровска в Харьков. По его словам, Кернес и его гражданская жена выпрыгнули из дымящегося автомобиля, после чего тот взорвался.

В 2000-м году покойный экс-мэр Харькова Геннадий Кернес вместе с гражданской супругой Оксаной Гайсинской едва не погибли во время поездки на автомобиле из Днепропетровска в Харьков. Об этом в четверг, 3 июня, в своем Instagram написал пасынок политика Родион Гайсинский.

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В сторис он опубликовал фотографию сгоревшего автомобиля Range Rover и подпись.

"Мало кто знает, но в 2000 году @oksanag2406 и @gepard59 (аккаунты Гайсинской и Кернеса в соцсети, – Фокус) ехали на этом авто из Днепропетровска в Харьков. Их остановил сотрудник ГАИ, указав на дым из-под капота. Они успели выпрыгнуть из автомобиля, после чего тот взорвался", – написал Гайсинский.

[ + – ] Где именно находится автомобиль, Гайсинский не указал Фото: Скриншот

В этот период Кернес был депутатом Харьковского городского совета, где со временем основал и возглавил внепартийную депутатскую группу "Новый Харьков – новые возможности".

Оксана Гайсинская – дочь экс-прокурора Киевской области Юрия Гайсинского. Геннадий Кернес называл ее своей женой, также экс-мэр Харькова воспитывал ее сына – Родиона.

Ранее сообщалось, что харьковчанин, набивший на лбу "Кернес жив", удалил татуировку. Евгений Ивашко никак не пояснил причины своего поступка, однако отметил, что теперь на его лбу может оказаться "ваша реклама"

Напомним, Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите, успев до этого в третий раз избраться мэром Харькова. Эту должность он занимал с 2010 года.