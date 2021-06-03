Пасинок Кернеса показав авто, в якому ледь не згоріли заживо його вітчим і мати

Родіон Гайсинський стверджує, що інцидент трапився понад 20 років тому по дорозі з Дніпропетровська до Харкова. За його словами, Кернес і його цивільна дружина вистрибнули із задимленого автомобіля, після чого той вибухнув.

У 2000-му році покійний екс-мер Харкова Геннадій Кернес разом із цивільною дружиною Оксаною Гайсинською ледь не загинули під час поїздки на автомобілі з Дніпропетровська до Харкова. Про це в четвер, 3 червня, в своєму Instagram написав пасинок політика Родіон Гайсинський.

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У сторіс він опублікував фотографію згорілого автомобіля Range Rover і підпис.

"Мало хто знає, але у 2000 році @oksanag2406 і @gepard59 (акаунти Гайсинської та Кернеса в соцмережі, — Фокус) їхали на цьому авто з Дніпропетровська до Харкова. Їх зупинив співробітник ДАІ, вказавши на дим з-під капота. Вони встигли вистрибнути з автомобіля, після чого той вибухнув", — написав Гайсинський.

[ + – ] Де саме знаходиться автомобіль, Гайсинський не вказав Фото: Скриншот

У цей період Кернес був депутатом Харківської міської ради, де з часом заснував та очолив позапартійну депутатську групу "Новий Харків — нові можливості".

Оксана Гайсинська — дочка експрокурора Київської області Юрія Гайсинського. Геннадій Кернес називав її своєю дружиною, також ексмер Харкова виховував її сина — Родіона.

Раніше повідомлялося, що харків'янин, який набив на лобі "Кернес живий", видалив татуювання. Євген Івашко ніяк не пояснив причини свого вчинку, проте зазначив, що тепер на його лобі може зʼявитися "ваша реклама"

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в німецькій клініці Шаріте, встигнувши до цього втретє обратися мером Харкова. Цю посаду він обіймав із 2010 року.