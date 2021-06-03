Вертолеты, БПЛА и бронеавтомобили: Госпогранслужба усиливает границу с Беларусью (фото, видео)

Глава ГПСУ заявил о необходимости и дальше усиливать охрану границы с Беларусью и отметил необходимость защитить Украину от всех возможных угроз.

Государственная приграничная служба Украины усиливает меры безопасности на границе с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Во время визита главы ГПСУ Сергея Дейнеко были продемонстрированы мероприятия по наращиванию охраны границы. Пограничники используют в своей работе беспилотники, патрульные катера, вертолеты и бронеавтомобили для отслеживания ситуации на границе.

Фото: ГПСУ

По словам Дейнеко, сейчас ситуация на границе стабильная, а ее охрану ведут усиленно. На участке между Житомирской и Черниговской областями есть подразделения быстрого реагирования для безопасности.

Сообщается, что в ходе визита глава Госпогранслужбы совершил мониторинг границы с борта вертолета H-125.

[ + – ] Вертолет H-125 Фото: ГПСУ

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня, обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", — заявил глава Сергей Дейнеко.

Напомним, Зеленский созывает новое заседание СНБО, на котором будут рассматривать санкции против Беларуси из-за посадки самолета и задержания Романа Протасевича. Также Украина запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство Украины.

Беларусь ранее ввела ограничения на импорт ряда украинских товаров. Теперь целые категории продукции должны проходить отдельное лицензирование.