Вертольоти, БПЛА та бронеавтомобілі: Держприкордонслужба посилює кордон із Білоруссю (фото, відео)

Ситуація в прикордонних пунктах, за словами глави ДПСУ, стабільна, але українські прикордонники несуть посилену охорону.

Державна прикордонна служба України посилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Під час візиту глави ДПСУ Сергія Дейнеко були продемонстровані заходи з нарощування охорони кордону. Прикордонники використовують у своїй роботі безпілотники, патрульні катери, вертольоти і бронеавтомобілі для відстеження ситуації на кордоні.

Фото: ГПСУ

За словами Дейнеко, зараз ситуація на кордоні стабільна, а її охорону ведуть посилено. На ділянці між Житомирською та Чернігівською областями є підрозділи швидкого реагування для безпеки.

Повідомляється, що під час візиту глава Держприкордонслужби зробив моніторинг кордону з борту вертольота H-125.

[ + – ] Вертоліт H-125 Фото: ГПСУ

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, зокрема й меж зони відчуження. І хоча на сьогодні, ситуація на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні й інженерні можливості. Ми повинні забезпечити національну безпеку України від всіх можливих загроз", — заявив глава Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, Зеленський скликає нове засідання РНБО, на якому розглядатимуть санкції проти Білорусі через посадку літака та затримання Романа Протасевича. Також Україна заборонила білоруським літакам входити в повітряний простір України.

Білорусь раніше ввела обмеження на імпорт низки українських товарів. Тепер цілі категорії продукції повинні проходити окреме ліцензування.