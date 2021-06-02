Санкции против Беларуси: Зеленский созывает новое заседание СНБО, - ОП

На этот раз СНБО может ввести санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета и задержания Романа Протасевича.

Президент Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое должно состояться в пятницу, 4 июля. Об этом изданию "Сегодня" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, дата пока неточная, а повестка заседания все еще формируется и будет объявлена позже.

"Сегодня" также передает слова главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что СНБО уже рассматривал ситуацию в Беларуси, которая отражена в тайном докладе. Члены совета обсуждали меры для отражения возможной угрозы с белорусской стороны.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что МИД передало СНБО новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко. Они коснутся представителей белорусской власти, которые могут быть причастны к фальсификации президентских выборов или репрессиям против мирного населения. Евгений Енин добавил, что считает ненормальной посадку самолета RyanAir в Минске и задержание Романа Протасевича.

Кабмин уже ввел санкции против Беларуси в связи со скандальной посадкой самолета и запретил белорусским самолетам входить в воздушное пространство Украины. Решение втупило в силу 29 мая, пока оно действует, авиалайнеры из Беларуси не могут приземляться в украинских аэропортах или пролетать транзитом.

США также готовятся ввести санкции против Беларуси из-за ситуации с самолетом RyanAir. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, под ограничения попадают девять государственных предприятий.