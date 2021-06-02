Санкції проти Білорусі: Зеленський скликає нове засідання РНБО, — ОП

Цього разу РНБО може ввести санкції проти Білорусі через примусову посадку літака і затримання Романа Протасевича.

Президент Володимир Зеленський скликає нове засідання Ради національної безпеки і оборони, яке повинно відбутися в п'ятницю, 4 липня. Про це виданню "Сегодня" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, дата поки неточна, а порядок денний засідання все ще формується і буде оголошений пізніше.

"Сегодня" також передає слова глави МЗС Дмитра Кулеби про те, що РНБО вже розглядала ситуацію в Білорусі, яка відображена у таємній доповіді. Члени ради обговорювали заходи для відбиття можливої загрози з білоруської сторони.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що МЗС передало РНБО новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Вони торкнуться представників білоруської влади, які можуть бути причетні до фальсифікації президентських виборів або репресій проти мирного населення. Євген Єнін додав, що вважає ненормальною посадку літака RyanAir в Мінську і затримання Романа Протасевича.

Кабмін уже ввів санкції проти Білорусі через скандальну посадку літака і заборонив білоруським літакам входити в повітряний простір України. Рішення набуло чинності 29 травня, поки воно діє, авіалайнери з Білорусі не можуть приземлятися в українських аеропортах або пролітати транзитом.

США також готуються ввести санкції проти Білорусі через ситуацію з літаком RyanAir. Як заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі, під обмеження потрапляють дев'ять державних підприємств.