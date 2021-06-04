Статистика коронавируса в Украине на 4 июня: за сутки умерло 95 человек

За минувшие сутки по стране зафиксировали 2 266 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заражений снова стали Киев и Запорожская область.

За прошедшие сутки, 3 июня, по Украине зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса, в том числе — у 82 детей и 20 медработников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 4 июня.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

За 3 июня по Украине:

летальных случаев — 95;

госпитализировали — 963 человека;

выздоровели — 8 291;

сделано тестов — 58 729, из которых методом ПЦР — 28 696, методом ИФА — 11 858, на антиген к SARS-CoV-2 — 20 767.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели — 2 211 683 человека;

выздоровели — 2 080 382 человека;

летальных случаев — 51 054;

проведено ПЦР-тестов — 10 290 345.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 566 случаев;

Винницкая область — 22;

Волынская область — 75;

Днепропетровская область — 156;

Донецкая область — 79;

Житомирская область — 49;

Закарпатская область — 8;

Запорожская область — 230;

Ивано-Франковская область — 26;

Киевская область — 145;

Кировоградская область — 15;

Луганская область — 24;

Львовская область — 81;

Николаевская область — 79;

Одесская область — 79;

Полтавская область — 41;

Ровенская область — 105;

Сумская область — 70;

Тернопольская область — 33;

Харьковская область — 60;

Херсонская область — 64;

Хмельницкая область — 51;

Черкасская область — 61;

Черновицкая область — 54;

Черниговская область — 93.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Статистика коронавируса на 4 июня Фото: Минздрав/Facebook

Напомним, с 29 мая в Киеве начал работать центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные в нем прививки от коронавируса получили почти 3,5 тыс. человек. Центры вакцинации от коронавируса уже открылись и во Львове с Одессой.