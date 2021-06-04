Статистика коронавируса в Украине на 4 июня: за сутки умерло 95 человек
За минувшие сутки по стране зафиксировали 2 266 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заражений снова стали Киев и Запорожская область.
За прошедшие сутки, 3 июня, по Украине зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса, в том числе — у 82 детей и 20 медработников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 4 июня.
За 3 июня по Украине:
- летальных случаев — 95;
- госпитализировали — 963 человека;
- выздоровели — 8 291;
- сделано тестов — 58 729, из которых методом ПЦР — 28 696, методом ИФА — 11 858, на антиген к SARS-CoV-2 — 20 767.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели — 2 211 683 человека;
- выздоровели — 2 080 382 человека;
- летальных случаев — 51 054;
- проведено ПЦР-тестов — 10 290 345.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 566 случаев;
- Винницкая область — 22;
- Волынская область — 75;
- Днепропетровская область — 156;
- Донецкая область — 79;
- Житомирская область — 49;
- Закарпатская область — 8;
- Запорожская область — 230;
- Ивано-Франковская область — 26;
- Киевская область — 145;
- Кировоградская область — 15;
- Луганская область — 24;
- Львовская область — 81;
- Николаевская область — 79;
- Одесская область — 79;
- Полтавская область — 41;
- Ровенская область — 105;
- Сумская область — 70;
- Тернопольская область — 33;
- Харьковская область — 60;
- Херсонская область — 64;
- Хмельницкая область — 51;
- Черкасская область — 61;
- Черновицкая область — 54;
- Черниговская область — 93.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, с 29 мая в Киеве начал работать центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные в нем прививки от коронавируса получили почти 3,5 тыс. человек. Центры вакцинации от коронавируса уже открылись и во Львове с Одессой.