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Статистика коронавируса в Украине на 4 июня: за сутки умерло 95 человек

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Фото: скріншот | Статистика коронавируса на 4 июня

За минувшие сутки по стране зафиксировали 2 266 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заражений снова стали Киев и Запорожская область.

За прошедшие сутки, 3 июня, по Украине зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса, в том числе — у 82 детей и 20 медработников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО, опубликованные утром 4 июня.

За 3 июня по Украине:

  • летальных случаев — 95;
  • госпитализировали — 963 человека;
  • выздоровели — 8 291;
  • сделано тестов — 58 729, из которых методом ПЦР — 28 696, методом ИФА — 11 858, на антиген к SARS-CoV-2 — 20 767.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели — 2 211 683 человека;
  • выздоровели — 2 080 382 человека;
  • летальных случаев — 51 054;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 290 345.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 566 случаев;
  • Винницкая область — 22;
  • Волынская область — 75;
  • Днепропетровская область — 156;
  • Донецкая область — 79;
  • Житомирская область — 49;
  • Закарпатская область — 8;
  • Запорожская область — 230;
  • Ивано-Франковская область — 26;
  • Киевская область — 145;
  • Кировоградская область — 15;
  • Луганская область — 24;
  • Львовская область — 81;
  • Николаевская область — 79;
  • Одесская область — 79;
  • Полтавская область — 41;
  • Ровенская область — 105;
  • Сумская область — 70;
  • Тернопольская область — 33;
  • Харьковская область — 60;
  • Херсонская область — 64;
  • Хмельницкая область — 51;
  • Черкасская область — 61;
  • Черновицкая область — 54;
  • Черниговская область — 93.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Статистика коронавируса на 4 июня
Фото: Минздрав/Facebook

Напомним, с 29 мая в Киеве начал работать центр вакцинации от COVID-19. За прошедшие выходные в нем прививки от коронавируса получили почти 3,5 тыс. человек. Центры вакцинации от коронавируса уже открылись и во Львове с Одессой.