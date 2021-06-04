Статистика коронавірусу в Україні станом на 4 червня: за добу померли 95 осіб
За минулу добу в країні зафіксували 2 266 нових випадків COVID-19. Лідерами за кількістю заражень знову стали Київ і Запорізька область.
За минулу добу, 3 червня, в Україні зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу, зокрема — у 82 дітей і 20 медпрацівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та РНБО, опубліковані вранці 4 червня.
За 3 червня в Україні:
- летальних випадків — 95;
- госпіталізували — 963 особи;
- одужали — 8 291;
- зроблено тестів — 58 729, з яких методом ПЛР — 28 696, методом ІФА — 11 858, на антиген до SARS-CoV-2 — 20 767.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 211 683 особи;
- одужали — 2 080 382 особи;
- летальних випадків — 51 054;
- проведено ПЛР-тестів — 10 290 345.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ — 566 випадків;
- Вінницька область — 22;
- Волинська область — 75;
- Дніпропетровська область — 156;
- Донецька область — 79;
- Житомирська область — 49;
- Закарпатська область — 8;
- Запорізька область — 230;
- Івано-Франківська область — 26;
- Київська область — 145;
- Кіровоградська область — 15;
- Луганська область — 24;
- Львівська область — 81;
- Миколаївська область — 79;
- Одеська область — 79;
- Полтавська область — 41;
- Рівненська область — 105;
- Сумська область — 70;
- Тернопільська область — 33;
- Харківська область — 60;
- Херсонська область — 64;
- Хмельницька область — 51;
- Черкаська область — 61;
- Чернівецька область — 54;
- Чернігівська область — 93.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з 29 травня в Києві почав працювати центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні в ньому щеплення від коронавірусу отримали майже 3,5 тис. осіб. Центри вакцинації від коронавірусу вже відкрилися й у Львові та Одесі.