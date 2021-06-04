Статистика коронавірусу в Україні станом на 4 червня: за добу померли 95 осіб

За минулу добу в країні зафіксували 2 266 нових випадків COVID-19. Лідерами за кількістю заражень знову стали Київ і Запорізька область.

За минулу добу, 3 червня, в Україні зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу, зокрема — у 82 дітей і 20 медпрацівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та РНБО, опубліковані вранці 4 червня.

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За 3 червня в Україні:

летальних випадків — 95;

госпіталізували — 963 особи;

одужали — 8 291;

зроблено тестів — 58 729, з яких методом ПЛР — 28 696, методом ІФА — 11 858, на антиген до SARS-CoV-2 — 20 767.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 211 683 особи;

одужали — 2 080 382 особи;

летальних випадків — 51 054;

проведено ПЛР-тестів — 10 290 345.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ — 566 випадків;

Вінницька область — 22;

Волинська область — 75;

Дніпропетровська область — 156;

Донецька область — 79;

Житомирська область — 49;

Закарпатська область — 8;

Запорізька область — 230;

Івано-Франківська область — 26;

Київська область — 145;

Кіровоградська область — 15;

Луганська область — 24;

Львівська область — 81;

Миколаївська область — 79;

Одеська область — 79;

Полтавська область — 41;

Рівненська область — 105;

Сумська область — 70;

Тернопільська область — 33;

Харківська область — 60;

Херсонська область — 64;

Хмельницька область — 51;

Черкаська область — 61;

Чернівецька область — 54;

Чернігівська область — 93.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 4 червня Фото: Минздрав/Facebook

Нагадаємо, з 29 травня в Києві почав працювати центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні в ньому щеплення від коронавірусу отримали майже 3,5 тис. осіб. Центри вакцинації від коронавірусу вже відкрилися й у Львові та Одесі.