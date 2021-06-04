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Статистика коронавірусу в Україні станом на 4 червня: за добу померли 95 осіб

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Фото: Скріншот | Статистика коронавірусу станом на 4 червня

За минулу добу в країні зафіксували 2 266 нових випадків COVID-19. Лідерами за кількістю заражень знову стали Київ і Запорізька область.

За минулу добу, 3 червня, в Україні зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу, зокрема — у 82 дітей і 20 медпрацівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та РНБО, опубліковані вранці 4 червня.

За 3 червня в Україні:

  • летальних випадків — 95;
  • госпіталізували — 963 особи;
  • одужали — 8 291;
  • зроблено тестів — 58 729, з яких методом ПЛР — 28 696, методом ІФА — 11 858, на антиген до SARS-CoV-2 — 20 767.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 211 683 особи;
  • одужали — 2 080 382 особи;
  • летальних випадків — 51 054;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 290 345.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ — 566 випадків;
  • Вінницька область — 22;
  • Волинська область — 75;
  • Дніпропетровська область — 156;
  • Донецька область — 79;
  • Житомирська область — 49;
  • Закарпатська область — 8;
  • Запорізька область — 230;
  • Івано-Франківська область — 26;
  • Київська область — 145;
  • Кіровоградська область — 15;
  • Луганська область — 24;
  • Львівська область — 81;
  • Миколаївська область — 79;
  • Одеська область — 79;
  • Полтавська область — 41;
  • Рівненська область — 105;
  • Сумська область — 70;
  • Тернопільська область — 33;
  • Харківська область — 60;
  • Херсонська область — 64;
  • Хмельницька область — 51;
  • Черкаська область — 61;
  • Чернівецька область — 54;
  • Чернігівська область — 93.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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Статистика коронавірусу станом на 4 червня
Фото: Минздрав/Facebook

Нагадаємо, з 29 травня в Києві почав працювати центр вакцинації від COVID-19. За минулі вихідні в ньому щеплення від коронавірусу отримали майже 3,5 тис. осіб. Центри вакцинації від коронавірусу вже відкрилися й у Львові та Одесі.