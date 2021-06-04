Известного активиста "Автомайдана" задержали за вымогательство в Одессе (видео)

Евгений Резвушкин требовал деньги за "защиту" и угрожал бизнесменам расправой, считает следствие. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Руководителя общественной организации "Автомайдан Одесса" 3 июня задержали за вымогательство денег у предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

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По информации правоохранителей, 44-летний активист прикрывался общественной деятельностью и потребовал, чтобы 39-летняя предпринимательница из Одессы платила ему 80 тысяч гривен в месяц за "крышу". В противном случае он угрожал уничтожением имущества и физической расправой.

В связи с этим женщина обратилась к местным полицейским, которые начали собирать доказательства против вероятного преступника. В четверг мужчину задержали при помощи спецподразделения "КОРД" и подразделения особого назначения, когда он получал вторую часть денег от заявительницы.

[ + – ] Средства и документы, изъятые во время обыска Фото: Нацполиция

"Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции", — отметили в полицейском Управлении.

[ + – ] Обыск у активиста в Одессе Фото: Нацполиция

По информации сайта "Думская", задержанным оказался Евгений Резвушкин, которого также связывают с частной охранной компанией "Варта міста". Сейчас активист находится в СИЗО, ему готовят сообщение о подозрении в вымогательстве. Вскоре Беляевский районный суд Одессы должен избрать ему меру пресечения.

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