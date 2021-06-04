Відомого активіста "Автомайдану" затримали за вимагання в Одесі (відео)
Євген Резвушкін вимагав гроші за "захист" і погрожував бізнесменам розправою, вважає слідство. Раніше він вже неодноразово потрапляв у поле зору поліції.
Керівника громадської організації "Автомайдан Одеса" 3 червня затримали за вимагання грошей у підприємців. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Одеської області.
За інформацією правоохоронців, 44-річний активіст прикривався громадською діяльністю і вимагав, щоб 39-річна підприємниця з Одеси платила йому 80 тисяч гривень на місяць за "дах". В іншому випадку він погрожував знищенням майна та фізичною розправою.
У зв'язку з цим жінка звернулася до місцевих поліцейських, які почали збирати докази проти ймовірного злочинця. У четвер чоловіка затримали за допомогою спецпідрозділу "КОРД" і підрозділу особливого призначення, коли він отримував другу частину грошей від заявниці.
"Зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо співробітників поліції", — зазначили в поліцейському управлінні.
За інформацією сайту "Думська", затриманим виявився Євген Резвушкін, якого також пов'язують з приватною охоронною компанією "Варта міста". Зараз активіст знаходиться в СІЗО, йому готують повідомлення про підозру у вимаганні. Незабаром Біляївський районний суд Одеси має обрати йому запобіжний захід.
Євген Резвушкін вже є фігурантом кримінального провадження про розграбування скіфського кургану в селі Скобелеве Миколаївської області. За даними "Страни", фірма "Варта міста" охороняли людей, які проводили розкопки на території об'єкта археологічної спадщини в 2020 році. Власне Резвушкін свою провину заперечує, адже компанія зареєстрована на його цивільну дружину Олену Семененко.
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