Наезд на трех девушек-курсантов: судебный процесс затягивается

Ранее признавший свою вину обвиняемый потребовал полноценного судебного расследования, так как он сам "ничего не помнит".

В прошлом году, 25 августа майор Владимир Холодный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Toyota Prius и сбил трех курсанток, которые сдали вступительные экзамены в Военно-медицинскую академию и пришли в воинскую часть на улице Зоологической в Киеве, чтобы получить форму.

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Холодный сначала признал свою вину, и суд проходил по укороченной процедуре, дело шло к приговору, но внезапно обвиняемый передумал и потребовал провести полноценный процесс. По его словам, нужно разобраться, что на самом деле случилось, ведь он ничего не помнит.

В день аварии содержание алкоголя в крови майора было 2,4 промилле. Это крайний показатель средней степени опьянения. Через одну десятую промилле наступает уже сильное опьянение.

Обвиняемый изменил свое поведение, поскольку ему не удается договориться с потерпевшими о примирении, считает адвокат потерпевших Майкл Самуляк. "Затягивание – это тактика защиты. Обвиняемому выгодно, чтобы судебный процесс шел как можно дольше, поскольку он на свободе. А там, возможно, потерпевшие изменят свое отношение или случится амнистия", – пояснил адвокат.

Позиция потерпевших пока остается неизменной: строжайшее наказание – 8 лет лишения свободы.

Александра Гуй, одна из пострадавших, сказала: "Холодный находится на свободе, заплатив залог в 168 тысяч гривен. Нам с девочками он прислал по 10 тысяч гривен. Хоть мы были против, ведь эти деньги не покроют то, что он покалечил нас на всю жизнь".

В ДТП Александра пострадала сильнее всех, она могла лишиться обеих ног, но в врачам в Германии одну ногу удалось спасти. Вторая пострадавшая – Татьяна Николаева лишилась ноги. Галине Николин киевские медики спасли травмированную ногу.

Галина и Татьяна вернулись к учебе в Украинской военно-медицинской академии. Вскоре к ним присоединится и Александра, она пока находится в Германии.

"Я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим", – говорил Холодный в начале судебного процесса.

Сегодня он изменил свое мнение и почистил личную страницу в Facebook.

Напомним, Фокус ранее рассказывал подробности случившегося и писал о пострадавших девушках

Пострадавшие курсантки отказались от денежной компенсации, которую им предложил майор Владимир Холодный, который является виновником аварии. По словам Александры Гуй, с ними связывался адвокат Холодного. "Они предлагают нам финансовую компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. Нам эти деньги не нужны. То есть, его семья не должна нести бремя", – сказала она.