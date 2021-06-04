Наїзд на трьох дівчат-курсанток: судовий процес затягується

Раніше обвинувачений, який визнав свою провину, зажадав повноцінного судового розслідування, оскільки він сам "нічого не памʼятає".

У минулому році, 25 серпня майор Володимир Холодний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сів за кермо автомобіля Toyota Prius і збив трьох курсанток, які здали вступні іспити у Військово-медичну академію і прийшли до військової частини на вулиці Зоологічній в Києві, щоб отримати форму.

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Холодний спочатку визнав свою провину, і суд проходив за скороченою процедурою, справа йшла до вироку, але раптово обвинувачений передумав і зажадав провести повноцінний процес. За його словами, потрібно розібратися, що насправді сталося, адже він нічого не пам'ятає.

У день аварії вміст алкоголю в крові майора був 2,4 проміле. Це крайній показник середнього ступеня сп'яніння. Через одну десяту проміле настає вже сильне сп'яніння.

Обвинувачений змінив свою поведінку, оскільки йому не вдається домовитися з потерпілими про примирення, вважає адвокат потерпілих Майкл Самуляк. "Затягування — це тактика захисту. Обвинуваченому вигідно, щоб судовий процес відбувався якомога довше, оскільки він на волі. А там, можливо, потерпілі змінять своє ставлення або буде амністія", — пояснив адвокат.

Позиція потерпілих поки залишається незмінною: найсуворіше покарання — 8 років позбавлення волі.

Олександра Гуй, одна з постраждалих, сказала: "Холодний перебуває на волі, заплативши заставу в 168 тисяч гривень. Нам з дівчатками він надіслав по 10 тисяч гривень. Хоч ми були проти, адже ці гроші не покриють того, що він покалічив нас на все життя".

У ДТП Олександра постраждала сильніше за всіх, вона могла втратити обидві ноги, але лікарям у Німеччині одну ногу вдалося врятувати. Друга потерпіла — Тетяна Ніколаєва позбулася ноги. Галині Николин київські медики врятували травмовану ногу.

Галина і Тетяна повернулися до навчання в Українській військово-медичній академії. Незабаром до них приєднається й Олександра, вона поки перебуває в Німеччині.

"Я не буду уникати покарання. Для мене пріоритети в житті — це честь і совість. Те, що я зробив, я каюсь і буду нести цей хрест через усе своє життя. Я хочу попросити вибачення перед усіма. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу постраждалим", — говорив Холодний на початку судового процесу.

Сьогодні він змінив свою думку і почистив особисту сторінку у Facebook.

Нагадаємо, Фокус раніше розповідав подробиці того, що сталося, і писав про постраждалих дівчат

Постраждалі курсантки відмовилися від грошової компенсації, яку їм запропонував майор Володимир Холодний, який є винуватцем аварії. За словами Олександри Гуй, з ними зв'язувався адвокат Холодного. "Вони пропонують нам фінансову компенсацію. Ми від неї відмовляємося, оскільки знаємо, що в нього є дружина онкохвора і дитина. Нам ці гроші не потрібні. Тобто, його родина не повинна нести тягар", — сказала вона.