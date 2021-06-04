Ремонты дорог в Киеве: где до конца лета сохранятся пробки
Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что до конца лета будут ремонтировать около 60 объектов дорожной инфраструктуры.
К концу августа в Киеве планируют завершить ремонт Индустриального путепровода и еще более 60 объектов дорожной инфраструктуры, заявил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
Он напомнил, что Индустриальный путепровод капитально не ремонтировали с его постройки в 1977 году. Работы там начали в марте этого года. Полностью заменили аварийные элементы конструкции моста, обустроили современную гидроизоляцию, постелили новый асфальт. А на днях начали ремонт трамвайной части путепровода.
По словам мэра, ремонт путепровода планируется завершить до конца августа этого года. Тогда же должны возобновить и движение скоростного трамвая.
До конца августа должна завершиться реконструкция ул. Борщаговской. Сейчас там обустраивают верхний слой покрытия проезжей части, ремонтируют тротуары, обустраивают велодорожки, устанавливают опоры наружного освещения.
Продолжаются такие ремонты и реконструкции:
- средний ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса;
- реконструкция Пейзажной аллеи
- капитальные ремонты улиц Льва Толстого, Чернобыльской, Милославской
- капитальные ремонты нескольких участков Большой кольцевой, ранее находившихся на балансе области
- обновляют Новоконстантиновский путепровод
- ремонтируют два путепровода на улице Льва Толстого – над железной дорогой и над речкой Лыбедь.
Кличко отметил, что до конца этого года город планирует обновить 65 объектов дорожной инфраструктуры.
Напомним, в Киеве на участке от улицы Ватутина до Одесской площади начался ремонт Окружной дороги. Протяженность участка ремонта на первом этапе составляет 2,93 км.
До конца августа в Киеве ограничено движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта. Работы проводятся на участке от улицы Елены Телиги до Оболонского проспекта в сторону станции метро "Почайна".
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