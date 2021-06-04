Ремонты дорог в Киеве: где до конца лета сохранятся пробки

Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что до конца лета будут ремонтировать около 60 объектов дорожной инфраструктуры.

К концу августа в Киеве планируют завершить ремонт Индустриального путепровода и еще более 60 объектов дорожной инфраструктуры, заявил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что Индустриальный путепровод капитально не ремонтировали с его постройки в 1977 году. Работы там начали в марте этого года. Полностью заменили аварийные элементы конструкции моста, обустроили современную гидроизоляцию, постелили новый асфальт. А на днях начали ремонт трамвайной части путепровода.

[ + – ] Ремонт Индустриального путепровода

По словам мэра, ремонт путепровода планируется завершить до конца августа этого года. Тогда же должны возобновить и движение скоростного трамвая.

До конца августа должна завершиться реконструкция ул. Борщаговской. Сейчас там обустраивают верхний слой покрытия проезжей части, ремонтируют тротуары, обустраивают велодорожки, устанавливают опоры наружного освещения.

Продолжаются такие ремонты и реконструкции:

средний ремонт путепровода на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса;

реконструкция Пейзажной аллеи

капитальные ремонты улиц Льва Толстого, Чернобыльской, Милославской

капитальные ремонты нескольких участков Большой кольцевой, ранее находившихся на балансе области

обновляют Новоконстантиновский путепровод

ремонтируют два путепровода на улице Льва Толстого – над железной дорогой и над речкой Лыбедь.

Кличко отметил, что до конца этого года город планирует обновить 65 объектов дорожной инфраструктуры.

Напомним, в Киеве на участке от улицы Ватутина до Одесской площади начался ремонт Окружной дороги. Протяженность участка ремонта на первом этапе составляет 2,93 км.

До конца августа в Киеве ограничено движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта. Работы проводятся на участке от улицы Елены Телиги до Оболонского проспекта в сторону станции метро "Почайна".

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" на подъездах к Киеву строит три новых транспортных развязки.