Ремонти доріг у Києві: де до кінця літа збережуться пробки

Мер столиці Віталій Кличко сказав, що до кінця літа ремонтуватимуть приблизно 60 об'єктів дорожньої інфраструктури.

До кінця серпня в Києві планують завершити ремонт Індустріального шляхопроводу і ще понад 60 об'єктів дорожньої інфраструктури, заявив мер Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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Він нагадав, що Індустріальний шляхопровід капітально не ремонтували з часів його спорудження в 1977 році. Роботи там почали в березні цього року. Повністю замінили аварійні елементи конструкції моста, облаштували сучасну гідроізоляцію, постелили новий асфальт. А днями почали ремонт трамвайної частини шляхопроводу.

[ + – ] Ремонт Індустріального шляхопроводу

За словами мера, ремонт шляхопроводу планується завершити до кінця серпня цього року. Тоді ж повинні відновити і рух швидкісного трамвая.

До кінця серпня має завершитися реконструкція вул. Борщагівської. Зараз там облаштовують верхній шар покриття проїжджої частини, ремонтують тротуари, облаштовують велодоріжки, встановлюють опори зовнішнього освітлення.

Тривають такі ремонти та реконструкції:

середній ремонт шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса;

реконструкція Пейзажної алеї;

капітальні ремонти вулиць Льва Толстого, Чорнобильської, Милославської;

капітальні ремонти кількох ділянок Великої кільцевої, що раніше перебували на балансі області;

оновлюють Новокостянтинівський шляхопровід;

ремонтують два шляхопроводи на вулиці Льва Толстого — над залізницею і над річкою Либідь.

Кличко зазначив, що до кінця цього року місто планує оновити 65 об'єктів дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, в Києві на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі почався ремонт Окружної дороги. Протяжність ділянки ремонту на першому етапі становить 2,93 км.

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