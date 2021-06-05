"Возможны провокации": Аваков о том, чем грозит достройка "Северного потока-2" (видео)

В МВД достаточно информации от разведки, поэтому силовики прорабатывают разные сценарии, один из которых был отработан на учениях в Харьковской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что достройка газопровода "Северный поток-2" может быть опасной для Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По словам министра, заявление Путина о том, что первая нитка газопровода готова имеет реальную угрозу для Украины. На данный момент газ все еще идет через украинских газопровод, и вероятно, будет еще какое-то время транспортироваться и дальше. Но нужно быть готовым к провокациям.

"Мы ожидаем, чего никто не будет ожидать, что будут провокации, попытка терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "Смотрите, видите, поэтому пускаем через Северный поток-2". Это не говорит о том, что я хочу кого-то напугать о том, что завтра война, это говорит о том, что украинский народ поэтому и платит налоги своей армии и системы МВД, чтобы она была готовой, в случае чего, вмешаться и обеспечить порядок", — заявил Аваков.

Глава МВД также добавил, что есть достаточно информации от разведки. Поэтому правоохранители разрабатывают разные сценарии и варианты реагирования по объектам критической инфраструктуры (газовая инфраструктура, дамбы, ГЭС). Один из таких вариантов был проработан в Харьковской области, где проходят масштабные учения Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.

По легенде, диверсионно-разведывательная группа совершила нападение на блокпост полиции. Поэтому была вызвана группа быстрого реагирования, которая подавила диверсантов. Но они подожгли лес перед этим, с которой уже боролись ГСЧС. В дальнейшем учения пройдут в Мариуполе, а потом и на западной Украине.

Фото: пресс-служба МВД

Напомним, вчера, 4 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока-2" завершена. Однако по словам российского президента транзит газа через Украину может сохраниться и после 2024 года.