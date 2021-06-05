"Можливі провокації": Аваков про те, чим загрожує добудова "Північного потоку-2" (відео)
У МВС достатньо інформації від розвідки, тому силовики опрацьовують різні сценарії, один з яких був відпрацьований на навчаннях в Харківській області.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що добудова газопроводу "Північний потік-2" може бути небезпечною для України. Про це повідомляє пресслужба МВС.
За словами міністра, заява Путіна про те, що перша нитка газопроводу готова, має реальну загрозу для України. На цю мить газ все ще йде через українських газопровід, і ймовірно, буде ще якийсь час транспортуватися і далі. Але потрібно бути готовим до провокацій.
"Ми очікуємо, чого ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроба терактів на нашій ділянці газопроводу. Коли скажуть: "Дивіться, бачите, тому пускаємо через Північний потік-2". Це не говорить про те, що я хочу когось налякати про те, що завтра війна, це говорить про те, що український народ тому й платить податки своєї армії та системі МВС, щоб вона була готовою, в разі чого, втрутитися і забезпечити порядок ", — заявив Аваков.
Очільник МВС також додав, що є достатньо інформації від розвідки. Тому правоохоронці розробляють різні сценарії й варіанти реагування по об'єктах критичної інфраструктури (газова інфраструктура, дамби, ГЕС). Один з таких варіантів був опрацьований в Харківській області, де проходять масштабні навчання Нацгвардії, Нацполіціі та ДСНС.
За легендою, диверсійно-розвідувальна група вчинила напад на блок-пост поліції. Тому була викликана група швидкого реагування, яка придушила диверсантів. Але вони підпалили ліс перед цим, з якої вже боролися ДСЧС. Надалі навчання відбудуться в Маріуполі, а потім і на заході Україні.
Нагадаємо, вчора, 4 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що прокладка труб першої нитки "Північного потоку-2" завершена. Однак за словами російського президента транзит газу через Україну може зберегтися і після 2024 року.