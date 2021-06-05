"Можливі провокації": Аваков про те, чим загрожує добудова "Північного потоку-2" (відео)

У МВС достатньо інформації від розвідки, тому силовики опрацьовують різні сценарії, один з яких був відпрацьований на навчаннях в Харківській області.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що добудова газопроводу "Північний потік-2" може бути небезпечною для України. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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За словами міністра, заява Путіна про те, що перша нитка газопроводу готова, має реальну загрозу для України. На цю мить газ все ще йде через українських газопровід, і ймовірно, буде ще якийсь час транспортуватися і далі. Але потрібно бути готовим до провокацій.

"Ми очікуємо, чого ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроба терактів на нашій ділянці газопроводу. Коли скажуть: "Дивіться, бачите, тому пускаємо через Північний потік-2". Це не говорить про те, що я хочу когось налякати про те, що завтра війна, це говорить про те, що український народ тому й платить податки своєї армії та системі МВС, щоб вона була готовою, в разі чого, втрутитися і забезпечити порядок ", — заявив Аваков.

Очільник МВС також додав, що є достатньо інформації від розвідки. Тому правоохоронці розробляють різні сценарії й варіанти реагування по об'єктах критичної інфраструктури (газова інфраструктура, дамби, ГЕС). Один з таких варіантів був опрацьований в Харківській області, де проходять масштабні навчання Нацгвардії, Нацполіціі та ДСНС.

За легендою, диверсійно-розвідувальна група вчинила напад на блок-пост поліції. Тому була викликана група швидкого реагування, яка придушила диверсантів. Але вони підпалили ліс перед цим, з якої вже боролися ДСЧС. Надалі навчання відбудуться в Маріуполі, а потім і на заході Україні.

Фото: прес-служба МВС

Нагадаємо, вчора, 4 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що прокладка труб першої нитки "Північного потоку-2" завершена. Однак за словами російського президента транзит газу через Україну може зберегтися і після 2024 року.