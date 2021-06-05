"Есть несколько вещей": Кличко рассказал, когда сдадут метро на Виноградарь (видео)

На данный момент пройдено более 900 метров одного из двух тоннелей метро к "Мостицкой", ход строительства замедляли проблемы у "Киевметростроя".

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице будут готовы две новые станции метро на Виноградарь. Об этом он сообщил в интервью для Радио Свободы.

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По словам мэра, на данный момент из 1300 метров пройдено более 900. Но есть несколько вещей, которые отодвигают сроки сдачи.

"Лично выезжаю на все ключевые объекты, собственными глазами проверяю каждый. Неоднократно приезжал на строительство ветки метро. … Есть несколько вещей. Там немножко есть нарушения по терминам. Но компания "Киевметробуд" гарантирует, что до конца года мы сможем открыть станцию", — рассказал Кличко.

На вопрос журналистки, будет ли в этом году открыта одна станция, глава столицы заявил, что как минимум одна станция будет открыта. Проблем с финансированием у строительства нет.

Однако речь идет о первом из двух необходимых тоннелей. После прохода всех 1300 метров, нужно будет пройти еще столько же, но уже для второго тоннеля. Строительство правого тоннеля началось в сентябре 2020 года, а завершится к сентябрю 2021. Поэтому открытие "Мостицкой" будет не раньше лета 2022 года. К такому выводу пришли журналисты "Сегодня", которые пообщались с представителями "Киевметрострая".

Но позднее в "Киевметрострое" заявили, что их специалисты якобы не давали никаких комментариев о ходе строительства. А выводы, к которым пришли журналисты по срокам — неверны. В компании утверждают, что у них были некоторые задержки из-за коронавируса, когда целые бригады шли на самоизоляцию. Но сейчас они пытаются наверстать упущенное, и до конца года открыть первую станцию.

Также в ходе интервью поднимался вопрос открытия метро на Троещину. По словам Кличко — это вопрос 4-5 лет. Но запуск ветки метро невозможен без достройки Подольско-Воскресенского моста.

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Напомним, 17 мая в "Киевметрострой" были проведены обыски из-за строительства метро на Виноградарь. В компании заявляли о том, что ни стали жертвами политического давления.

В конце прошлого года Виталий Кличко заявлял, что метро на Виноградарь откроют в 2021 году.