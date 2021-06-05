"Є кілька речей": Кличко розповів, коли здадуть метро на Виноградар (відео)

На цей час пройдено понад 900 метрів одного з двох тунелів метро до "Мостицької", хід будівництва сповільнювали проблеми у "Київметробуду".

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в столиці будуть готові дві нові станції метро на Виноградар. Про це він повідомив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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За словами мера, зараз з 1300 метрів пройдено понад 900. Але є кілька речей, які відсувають терміни здачі.

"Особисто виїжджаю на всі ключові об'єкти, на власні очі перевіряю кожен. Неодноразово приїжджав на будівництво гілки метро. ... Є кілька речей. Там трошки є порушення по термінах. Але компанія" Київметробуд "гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію", — розповів Кличко.

На питання журналістки, чи буде в цьому році відкрита одна станція, глава столиці заявив, що як мінімум одна станція буде відкрита. Проблем з фінансуванням у будівництва немає.

Однак мова йде про перший з двох необхідних тунелів. Після проходу всіх 1300 метрів, потрібно буде пройти ще стільки ж, але вже для другого тунелю. Будівництво правого тунелю почалося у вересні 2020 року, а завершиться до вересня 2021. Тому відкриття "Мостицької" буде не раніше літа 2022 року. До такого висновку прийшли журналісти "Сегодня", які поспілкувалися з представниками "Київметробуд".

Але пізніше в "Київметробуді" заявили, що їхні фахівці нібито не давали жодних коментарів про хід будівництва. А висновки, до яких прийшли журналісти по термінах — невірні. У компанії стверджують, що у них були деякі затримки через коронавірус, коли цілі бригади йшли на самоізоляцію. Але зараз вони намагаються надолужити згаяне, і до кінця року відкрити першу станцію.

Також в ході інтерв'ю підіймалося питання відкриття метро на Троєщину. За словами Кличка — це питання 4-5 років. Але запуск гілки метро неможливий без добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

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Нагадаємо, 17 травня в "Київметробуд" були проведені обшуки через будівництво метро на Виноградар. У компанії заявляли про те, що ні стали жертвами політичного тиску.

В кінці минулого року Віталій Кличко заявляв, що метро на Виноградар відкриють у 2021 році.