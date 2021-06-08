Первые центры массовой вакцинации в Киевской области откроются в ближайшие выходные

Для вакцинации нужно предварительно записаться в лист ожидания.

В Киевской области в ближайшие выходные начнут работу первые центры массовой вакцинации, они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

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Центры будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививки люди, записавшиеся в лист ожидания через "Дию" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

"Прививать будут только тех, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям", – говорится в сообщении ОГА.

Напомним, за прошедшие выходные в 14 центрах массовой вакцинации, открытых в Одессе, Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ривном, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях против COVID-19 были вакцинированы 15025 человек.

В Киеве центр массовой вакцинации начал работу 29 мая. Сейчас в нем вакцинируют не только предварительно записавшихся через "Дию", но всех желающих в порядке живой очереди. Для прививок используют китайскую CoronaVac.

Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19. Оно выдается исключительно в бумажной форме сразу после получения второй дозы прививки в любом медучреждении по заявке пациента.