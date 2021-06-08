Перші центри масової вакцинації в Київській області відкриються в найближчі вихідні

Для вакцинації потрібно попередньо записатися в лист очікування.

У Київській області в найближчі вихідні почнуть роботу перші центри масової вакцинації, вони будуть розташовуватися в Броварах і Білій Церкві. Про це повідомила пресслужба Київської ОДА.

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Центри працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення люди, які записалися в лист очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

"Робити щеплення будуть тільки тим, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям літнього віку", — йдеться в повідомленні ОДА.

Нагадаємо, що за минулі вихідні в 14 центрах масової вакцинації, відкритих в Одесі, Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях проти COVID-19 були вакциновані 15025 чоловік.

У Києві центр масової вакцинації почав роботу 29 травня. Наразі в ньому вакцинують не тільки тих, хто попередньо записався через "Дію", але всіх охочих у порядку живої черги. Для щеплень використовують китайську CoronaVac.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало інструкцію, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації від COVID-19. Воно видається винятково в паперовій формі відразу після отримання другої дози щеплення в будь-якому медзакладі за заявкою пацієнта.