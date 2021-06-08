5300 литров и 1,3 млн выручки: в НАН Украины подделывали алкоголь (фото)
Злоумышленники производили алкоголь с августа прошлого года до февраля нынешнего. Процесс был налажен на госпредприятии.
Сотрудники госпредприятия Национальной академии наук производили фальсифицированный алкоголь. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Трое злоумышленников, как сообщают в ведомстве, в период с августа 2020 по февраль 2021 производили на предприятии "Исследовательское производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины алкогольные напитки. Они использовали помещения предприятия и его оборудования для незаконного производства и дальнейшей продажи алкоголя под видом известных брендов.
Следствие установило, что преступная группировка изготовила более 5300 литров алкоголя, получив за нее 1,3 млн гривен. Теперь трем подозреваемым грозит часть 3 статьи 28, часть 1 статьи 204, часть 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.
На данный момент следствие проводит все необходимые действия для объективного исследования обстоятельств уголовного производства.
Отмечается, что разоблачением преступников занимались прокуроры совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Киеве и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР НП Украины.
Напомним, под Киевом задержали мошенницу-рекордсменку, которую подозревают в более 20 случаях мошенничества.
Ранее в Киеве разоблачили сеть фальшивых обменников валют. Злоумышленники, по данным следствия, орудовали в столице около полугода.