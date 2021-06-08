5300 литров и 1,3 млн выручки: в НАН Украины подделывали алкоголь (фото)

Злоумышленники производили алкоголь с августа прошлого года до февраля нынешнего. Процесс был налажен на госпредприятии.

Сотрудники госпредприятия Национальной академии наук производили фальсифицированный алкоголь. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Трое злоумышленников, как сообщают в ведомстве, в период с августа 2020 по февраль 2021 производили на предприятии "Исследовательское производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины алкогольные напитки. Они использовали помещения предприятия и его оборудования для незаконного производства и дальнейшей продажи алкоголя под видом известных брендов.

Фото: Facebook / Киевская городская прокуратура

Следствие установило, что преступная группировка изготовила более 5300 литров алкоголя, получив за нее 1,3 млн гривен. Теперь трем подозреваемым грозит часть 3 статьи 28, часть 1 статьи 204, часть 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент следствие проводит все необходимые действия для объективного исследования обстоятельств уголовного производства.

Фото: Facebook / Киевская городская прокуратура

Отмечается, что разоблачением преступников занимались прокуроры совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Киеве и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР НП Украины.

Напомним, под Киевом задержали мошенницу-рекордсменку, которую подозревают в более 20 случаях мошенничества.

Ранее в Киеве разоблачили сеть фальшивых обменников валют. Злоумышленники, по данным следствия, орудовали в столице около полугода.