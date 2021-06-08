"Сдавайте вещи, а то почернеют": под Киевом задержали мошенницу-рекордсменку (видео)

Злоумышленница представлялась сотрудницей энергокомпании и требовала передать все ценные вещи из-за высокого напряжения, считает следствие.

В Обухове Киевской области задержали женщину, которой инкриминируют более 20 случаев мошенничества. Подробности пресс-служба региональной полиции обнародовала в Facebook.

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По данным следствия, украинка представлялась сотрудницей энергетической компании и обманывала продавцов магазинов и аптек. Она заявляла, что скоро подадут напряжение в 40 тысяч вольт, а потому необходимо спрятать украшения и другие металлические вещи в темный пакет, иначе они почернеют. Когда жертвы выполняли требование, злоумышленница забирала ценные предметы и сбегала.

[ + – ] Женщина, которую задержали за мошенничество в Обухове Фото: Андрей Небитов / Фейсбук

В мае правоохранители получили множество сообщений о похожих случаях мошенничества и разыскали предполагаемую преступницу — ей оказалась 43-летняя женщина из Луганской области без постоянного места жительства, у нее уже есть несколько судимостей. Гражданку задержали в Обухове с поличным, при ней полицейские обнаружили золотые украшения и мобильные телефоны, которые изъяли в качестве улик. Пресс-служба отмечает, что женщина может стать рекордсменкой по количеству эпизодов.

Задержанной сообщили о подозрении в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция также проверяет ее причастность к другим подобным преступлениям на территории Украины.

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