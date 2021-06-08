"Здавайте речі, а то почорніють": під Києвом затримали шахрайку-рекордсменку (відео)

Зловмисниця представлялася співробітницею енергокомпанії і вимагала передати всі цінні речі через високу напругу, вважає слідство.

В Обухові Київської області затримали жінку, якій інкримінують понад 20 випадків шахрайства. Подробиці пресслужба регіональної поліції оприлюднила у Facebook.

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За даними слідства, українка представлялася співробітницею енергетичної компанії й обманювала продавців магазинів та аптек. Вона заявляла, що скоро подадуть напругу в 40 тисяч вольт, а тому необхідно заховати прикраси та інші металеві речі в темний пакет, інакше вони почорніють. Коли жертви виконували вимогу, зловмисниця забирала цінні предмети і втікала.

[ + – ] Жінка, яку затримали за шахрайство в Обухові Фото: Андрій Нєбитов / Фейсбук

У травні правоохоронці отримали безліч повідомлень про схожі випадки шахрайства і розшукали ймовірну злочинницю — нею виявилася 43-річна жінка з Луганської області без постійного місця проживання, у неї вже є кілька судимостей. Громадянку затримали в Обухові "на гарячому", при ній поліцейські виявили золоті прикраси і мобільні телефони, які вилучили в ролі доказів. Пресслужба зазначає, що жінка може стати рекордсменкою за кількістю епізодів.

Затриманій повідомили про підозру в шахрайстві, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліція також перевіряє її причетність до інших подібних злочинів на території України.

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