5 300 літрів і 1,3 млн виручки: в НАН України підробляли алкоголь (фото)

Зловмисники виготовляли алкоголь із серпня минулого року до лютого нинішнього. Процес був налагоджений на держпідприємстві.

Співробітники держпідприємства Національної академії наук виробляли фальсифікований алкоголь. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Троє зловмисників, як повідомляють у відомстві, в період із серпня 2020 по лютий 2021 виробляли на підприємстві "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НАН України алкогольні напої. Вони використовували приміщення підприємства та його обладнання для незаконного виробництва та подальшого продажу алкоголю під виглядом відомих брендів.

Фото: Facebook / Київська міська прокуратура

Слідство встановило, що злочинне угрупування виготовило понад 5 300 літрів алкоголю, отримавши за нього 1,3 млн гривень. Тепер трьом підозрюваним загрожує частина 3 статті 28, частина 1 статті 204, частина 2 статті 204 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство проводить всі необхідні дії для об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Фото: Facebook / Київська міська прокуратура

Зазначається, що викриттям злочинців займалися прокурори спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Києві й при оперативному супроводі Управління стратегічних розслідувань в Києві ДСР НП України.

Нагадаємо, під Києвом затримали шахрайку-рекордсменку, яку підозрюють в понад 20 випадках шахрайства.

Раніше в Києві викрили мережу фальшивих обмінників валют. Зловмисники, за даними слідства, орудували в столиці майже півроку.