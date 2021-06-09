Украина Коронавирус в Украине Выход из карантина
Минздрав внес все регионы в "зеленую" зону ограничений: что это значит (фото)
360
Отныне разрешается круглосуточная работа заведений и проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек.
Министерство здравоохранения Украины обновила карантинные зоны в стране, теперь ни одна область не входит в "желтую" категорию. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Решением Кабмина во всей стране ослабили карантин. "Зеленая" зона карантина означает:
- Нет вспышек заболевания
- Загруженность коек в больнице на уровне 5%
- пребывание в общественных местах в масках/респираторах
- Массовые мероприятия с 4 квадратными метрами на человека
- Кинотеатры и заведения культуры могут наполнять 50% мест
- Посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения
- Разрешается работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов, плюс адресная доставка и на вынос.
Напомним, решение об ослаблении карантина было принято 7 июня на заседании Кабмина. Отметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1385 новых случаев COVID-19.