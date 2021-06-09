Минздрав внес все регионы в "зеленую" зону ограничений: что это значит (фото)

Отныне разрешается круглосуточная работа заведений и проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек.

Министерство здравоохранения Украины обновила карантинные зоны в стране, теперь ни одна область не входит в "желтую" категорию. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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Решением Кабмина во всей стране ослабили карантин. "Зеленая" зона карантина означает:

Нет вспышек заболевания

Загруженность коек в больнице на уровне 5%

пребывание в общественных местах в масках/респираторах

Массовые мероприятия с 4 квадратными метрами на человека

Кинотеатры и заведения культуры могут наполнять 50% мест

Посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения

Разрешается работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов, плюс адресная доставка и на вынос.

[ + – ] Ограничения в "зеленой" зоне карантина Фото: Минздрав

Напомним, решение об ослаблении карантина было принято 7 июня на заседании Кабмина. Отметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1385 новых случаев COVID-19.