МОЗ внесло всі регіони в "зелену" зону обмежень: що це значить (фото)

Відтепер дозволяється цілодобова робота закладів і проведення масових заходів за участю понад 50 осіб.

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони в країні, наразі жодна область не входить у "жовту" категорію. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Рішенням Кабміну у всій країні послабили карантин. "Зелена" зона карантину означає:

Немає спалахів захворювання

Завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%

Перебування в громадських місцях у масках/респіраторах

Масові заходи з 4 квадратними метрами на людину

Кінотеатри та заклади культури можуть наповнювати 50% місць

Відвідування установ дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей і персоналу установи

Дозволяється робота кафе, барів, ресторанів після 22 і до 7 годин, плюс адресна доставка і на винос.

[ + – ] Обмеження в "зеленій" зоні карантину Фото: Минздрав

Нагадаємо, рішення про ослаблення карантину було прийнято 7 червня на засіданні Кабміну. Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 1385 нових випадків COVID-19.