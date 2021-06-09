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МОЗ внесло всі регіони в "зелену" зону обмежень: що це значить (фото)

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карантин в Україні
Фото: зміст

Відтепер дозволяється цілодобова робота закладів і проведення масових заходів за участю понад 50 осіб.

Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони в країні, наразі жодна область не входить у "жовту" категорію. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Рішенням Кабміну у всій країні послабили карантин. "Зелена" зона карантину означає:

  • Немає спалахів захворювання
  • Завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%
  • Перебування в громадських місцях у масках/респіраторах
  • Масові заходи з 4 квадратними метрами на людину
  • Кінотеатри та заклади культури можуть наповнювати 50% місць
  • Відвідування установ дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей і персоналу установи
  • Дозволяється робота кафе, барів, ресторанів після 22 і до 7 годин, плюс адресна доставка і на винос.
карантин в Україні
Обмеження в "зеленій" зоні карантину
Фото: Минздрав

Нагадаємо, рішення про ослаблення карантину було прийнято 7 червня на засіданні Кабміну. Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 1385 нових випадків COVID-19.