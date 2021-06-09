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МОЗ внесло всі регіони в "зелену" зону обмежень: що це значить (фото)
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Відтепер дозволяється цілодобова робота закладів і проведення масових заходів за участю понад 50 осіб.
Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони в країні, наразі жодна область не входить у "жовту" категорію. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Рішенням Кабміну у всій країні послабили карантин. "Зелена" зона карантину означає:
- Немає спалахів захворювання
- Завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%
- Перебування в громадських місцях у масках/респіраторах
- Масові заходи з 4 квадратними метрами на людину
- Кінотеатри та заклади культури можуть наповнювати 50% місць
- Відвідування установ дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей і персоналу установи
- Дозволяється робота кафе, барів, ресторанів після 22 і до 7 годин, плюс адресна доставка і на винос.
Нагадаємо, рішення про ослаблення карантину було прийнято 7 червня на засіданні Кабміну. Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 1385 нових випадків COVID-19.