Спецназ Нацгвардии получил квадроциклы "Метеор-1" (фото, видео)
Транспорт имеет высокую проходимость, что позволит ему проезжать там, где бронетехника окажется бессильной.
В Национальную гвардию поступили армейские квадроциклы повышенной проходимости на базе Ci-eF 800 2x8 "Метеор-1". Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
"Метеор-1" способен проезжать до 100 км с весом до 800 кг в идеальных условиях. Если же местность будет пересеченная, то расход будет выше.
В квардоцикле установлен бензиновый мотор на 800 кубических сантиметров, мощность составляет 64 лошадиные силы. Это позволяет проезжать там, где бронетехника не сможет.
Квадроцикл предназначен для разведки на местности, совершения мероприятий по антитеррору, патрулирования, а также доставке средств огневой поддержки, боеприпасов и грузов.
Сообщается, что транспорт получили спецназ Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Напомним, в феврале Нацгвардия получила 10 бронеавтомобилей "Новатор" от производителя "Украинская бронетехника".
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