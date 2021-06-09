Спецназ Нацгвардии получил квадроциклы "Метеор-1" (фото, видео)

Транспорт имеет высокую проходимость, что позволит ему проезжать там, где бронетехника окажется бессильной.

В Национальную гвардию поступили армейские квадроциклы повышенной проходимости на базе Ci-eF 800 2x8 "Метеор-1". Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

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"Метеор-1" способен проезжать до 100 км с весом до 800 кг в идеальных условиях. Если же местность будет пересеченная, то расход будет выше.

В квардоцикле установлен бензиновый мотор на 800 кубических сантиметров, мощность составляет 64 лошадиные силы. Это позволяет проезжать там, где бронетехника не сможет.

Фото: НГУ

Квадроцикл предназначен для разведки на местности, совершения мероприятий по антитеррору, патрулирования, а также доставке средств огневой поддержки, боеприпасов и грузов.

Сообщается, что транспорт получили спецназ Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Напомним, в феврале Нацгвардия получила 10 бронеавтомобилей "Новатор" от производителя "Украинская бронетехника".

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