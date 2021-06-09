Спецпризначенці Нацгвардії отримали квадроцикли "Метеор-1" (фото, відео)

Транспорт має високу прохідність, що дозволить йому проїжджати там, де бронетехніка буде безсилою.

У Національну гвардію надійшли армійські квадроцикли підвищеної прохідності на базі Ci-eF 800 2x8 "Метеор-1". Про це повідомляє пресслужба НГУ.

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"Метеор-1" здатний проїжджати до 100 км з вагою до 800 кг в ідеальних умовах. Якщо ж місцевість буде пересічена, то витрата буде вищою.

У квадроцикл встановлений бензиновий мотор на 800 кубічних сантиметрів, потужність становить 64 кінських сил. Це дозволяє проїжджати там, де бронетехніка не зможе.

Фото: НГУ

Квадроцикл призначений для розвідки на місцевості, здійснення заходів з антитерору, патрулювання, а також доставлення засобів вогневої підтримки, боєприпасів і вантажів.

Повідомляється, що транспорт отримали спецпризначенці Східного територіального управління Національної гвардії України.

Нагадаємо, що в лютому Нацгвардія отримала 10 бронеавтомобілів "Новатор" від виробника "Українська бронетехніка".

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав, хто прийде на допомогу Україні, якщо в неї сильні супротивники і немає друзів.