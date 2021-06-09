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На выходных по Украине будут работать 30 центров вакцинации от COVID-19: список городов

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Фото: "Укринформ" | Центр вакцинации от COVID-19

В лидерах по количеству открытых центров вакцинации — Львовская, Одесская и Полтавская области.

В ближайшие выходные, 12-13 июня, по Украине будут работать более 30 центров вакцинации от коронавируса в 14 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, центры вакцинации от COVID-19 будут работать в следующих регионах:

  • Львовская область — 8 центров (3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде);
  • Одесская область — 7 центров (4 — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле);
  • Полтавская область — 5 центров (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях);
  • Херсонская область — 3 центра (в Херсоне);
  • Черновицкая область — 2 центра (в Черновцах);
  • Киевская область — 2 центра (в Броварах и Белой Церкви);
  • г. Киев — 1 центр;
  • Тернопольская область — 1 центр (в Тернополе);
  • Ровенская область — 1 центр (в Ровно);
  • Днепропетровская область — 1 центр (в Днепре);
  • Хмельницкая область — 1 центр (в Хмельницком);
  • Житомирская область — 1 центр (в Житомире);
  • Черкасская область — 1 центр (в Черкассах);
  • Донецкая область — 1 центр (в Мариуполе).

Вакцинация от коронавируса в этих центрах будут проводить препаратом CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech.

Главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин отметил, что с каждой неделей новые центры вакцинации запускаются во все большем количестве регионов и призвал местные власти создавать такие центры в своих населенных пунктах, чтобы предоставить возможность получить прививки от коронавируса еще большему количеству людей.

"Министерство здравоохранения будет помогать создавать такие центры, обеспечивать их вакцинами и обучать персонал", — заверил Кузин.

Отметим, в Киеве запустили предварительную запись получение укола препарата в центре вакцинации. Теперь желающие привиться могут записываться на удобное им время и не тратить время ожидание на очереди.

Напомним, первые центры вакцинации от коронавируса открылись в Киеве и Львове 29 мая. С 30 мая аналогичный центр открылся и в Одессе.