Суд обязал связанную якобы с Медведчуком компанию вернуть Киеву землю на Трухановом острове

Речь идет об участке площадью 1,16 га и стоимостью 25 млн грн, где сотрудники охранной фирмы "Шторм" самовольно построили здания и перекрыли доступ к реке.

Верховный суд Украины своим постановлением обязал вернуть участок площадью 1,16 га на Трухановом острове стоимостью 25 миллионов гривен в собственность Киевского городского совета, передает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Речь, вероятно, идет о земле, захваченной частной охранной фирмой "Шторм".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Судьи согласились с доводами прокуратуры о том, что городская власть не передавала участок в пользование или собственность общественной организации. Также прокуроры смогли доказать, что охранное агентство не располагало разрешениями на проведение строительных работ и ограничение свободного доступа граждан к участку и реке Десенка.

Своим постановлением Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который обязал организацию вернуть столичной общине этот участок. Также суд обязал ее привести участок в пригодное для использования состояние и освободить от недвижимого имущества.

[ + – ] Фотография участка с воздуха Фото: Киевская городская прокуратура

В апреле журналисты "Интерфакса-Украина", ссылаясь на свои источники, писали, что фирма, которая проходит по делу о самовольном захвате участка земли, связывают с депутатом Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Эту же информацию еще в 2019 году опубликовали журналисты Bihus.info. Тогда они заявили, что землю захватила охранная фирма "Шторм". На территории обустроили базу и перекрыли доступ к Днепру. Журналисты выяснили, что фирма занимается охраной Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ряда их объектов недвижимости по всей стране.

Примечательно, что в ноябре 2020 года прокуратура уже возвращала участок в собственность города после соответствующего решение Хозяйственного суда Киева, однако в феврале 2021-го Северный апелляционный суд это решение отменил.

11 мая Генпрокуратура сообщила Виктору Медведчуку о подозрениях в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму — речь идет о природных богатствах, которые Украина потеряла в результате оккупации полуострова. Позже адвокат заявил, что Медведчуку также инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.