Суд зобов'язав пов'язану нібито з Медведчуком компанію повернути Києву землю на Трухановому острові

Йдеться про ділянку площею 1,16 га та вартістю 25 млн грн, де співробітники охоронної фірми "Шторм" самовільно збудували будівлі та перекрили доступ до річки.

Верховний суд України своєю постановою зобов'язав повернути ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові вартістю 25 мільйонів гривень у власність Київської міської ради, передає пресслужба Офісу генерального прокурора. Йдеться, ймовірно, про землю, захоплену приватною охоронною фірмою "Шторм".

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Судді погодилися з доводами прокуратури про те, що міська влада не передавала ділянку в користування або власність громадської організації. Також прокурори змогли довести, що охоронне агентство не мало дозволи на проведення будівельних робіт та обмеження вільного доступу громадян до ділянки та річки Десенка.

Своєю постановою Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду та залишив чинним рішення Господарського суду Києва, який зобов'язав організацію повернути столичній громаді цю ділянку. Також суд зобов'язав її привести ділянку у придатний для використання стан та звільнити від нерухомого майна.

[ + – ] Фотографія ділянки з повітря Фото: Київська міська прокуратура

У квітні журналісти "Інтерфакс-Україна", посилаючись на свої джерела, писали, що фірму, яка проходить у справі про самовільне захоплення ділянки землі, пов'язують з депутатом Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктором Медведчуком.

Цю ж інформацію ще в 2019 році опублікували журналісти Bihus.info. Тоді вони заявили, що землю захопила охоронна фірма "Шторм". На території облаштували базу та перекрили доступ до Дніпра. Журналісти з'ясували, що фірма займається охороною Медведчука, його дружини Оксани Марченко й низки їхніх об'єктів нерухомості по всій країні.

Варто зазначити, що в листопаді 2020 року прокуратура вже повертала ділянку у власність міста після відповідного рішення Господарського суду Києва, проте в лютому 2021-го Північний апеляційний суд це рішення скасував.

11 травня Генпрокуратура повідомила Віктору Медведчуку про підозру в державній зраді та спробі пограбування національних ресурсів у Криму — йдеться про природні багатства, які Україна втратила внаслідок окупації півострова. Пізніше адвокат заявив, що Медведчуку також інкримінують порушення законів і звичаїв війни.