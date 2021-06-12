В Запорожской области мужчина случайно выпил бензин, закурил и вспыхнул

Местный житель не ощутил вкуса горючего вещества и получил ожоги 40% тела в гостях у знакомого.

В Запорожской области мужчина попал в больницу после того, как выпил бензин и закурил сигарету. Об этом пишет портал "061.ua" со ссылкой на собственные источники.

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По предварительной информации, 28-летний мужчина из села Приморское накануне пришел в гости к своему знакомому, с которым несколько дней пьянствовал, нашел в чужом доме бутылку и тут же глотнул из нее. Внутри был бензин, однако нетрезвый человек не обратил внимание на странный вкус, а потому вскоре вышел на улицу, закурил и воспламенился.

Как сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бригада "скорой помощи" доставила в Запорожье, где его госпитализировали в больнице с тяжелыми ожогами 40% тела первой и второй степеней. У мужчины обгорели ткани грудной клетки, живота и рук, сейчас его жизнь спасают в реанимации.

В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области отчитались, что правоохранители внесли данные об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и выясняют все обстоятельства.

Ранее стало известно, что россиянка облила бензином и подожгла маленького сына в Курской области. По предварительной информации, 8-летний мальчик портил мебель, и женщина решила таким образом его наказать. Когда ребенок загорелся, мать пыталась потушить огонь и вызвала "скорую помощь", однако медики оказались бессильными.

Писали также, что в Киеве мужчины заживо сожгли незнакомца, который якобы оскорбил ребенка. Пострадавшего доставили в больницу с с ожогами 80% тела, где он вскоре умер. Двух подозреваемых задержали в рамках уголовного производства, им грозит пожизненное лишение свободы.

17-летнего парня задержали за поджог беременной девушки в Кривом Роге. По версии следствия, подозреваемый заявил, что его возлюбленная загорелась во время готовки, попросил вызвать медиков, а сам скрылся.