У Запорізькій області чоловік випадково випив бензин, закурив і спалахнув

Місцевий житель не відчув смаку горючої речовини і отримав опіки 40% тіла в гостях у знайомого.

У Запорізькій області чоловік потрапив до лікарні після того, як випив бензин і закурив сигарету. Про це пише портал "061.ua" з посиланням на власні джерела.

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За попередньою інформацією, 28-річний чоловік з села Приморське напередодні прийшов в гості до свого знайомого, з яким кілька днів пиячив, знайшов в чужій хаті пляшку і тут же ковтнув з неї. Всередині був бензин, проте нетверезий людина не звернув увагу на дивний смак, а тому незабаром вийшов на вулицю, закурив і спалахнув.

Як повідомили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада "швидкої допомоги" доставила в Запоріжжі, де його госпіталізували в лікарні з важкими опіками 40% тіла першого та другого ступенів. У чоловіка обгоріли тканини грудної клітки, живота і рук, зараз його життя рятують в реанімації.

У Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області відзвітували, що правоохоронці внесли дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань і з'ясовують всі обставини.

Раніше стало відомо, що росіянка облила бензином і підпалила маленького сина в Курській області. За попередньою інформацією, 8-річний хлопчик псував меблі, і жінка вирішила таким чином його покарати. Коли дитина загорівся, мати намагалася загасити вогонь і викликала "швидку допомогу", проте медики виявилися безсилими.

Писали також, що в Києві чоловіка заживо спалили незнайомця, який нібито образив дитини. Постраждалого доставили в лікарню з з опіками 80% тіла, де він незабаром помер. Двох підозрюваних затримали в рамках кримінального провадження, їм загрожує довічне позбавлення волі.

17-річного хлопця затримали за підпал вагітної дівчини в Кривому Розі. За версією слідства, підозрюваний заявив, що його кохана загорілася під час готування, попросив викликати медиків, а сам зник.