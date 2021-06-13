"Спасибо полку Азов": в Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения от "ДНР" (видео)

Участники шествия скандировали проукраинские лозунги и несли флаги Украины. Также в городе сегодня должен пройти парад с военной техникой.

Сегодня, 13 июня, в Мариуполе Донецкой провели "Марш украинских сил" в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков так называемой "ДНР". Об этом рассказывают журналисты Telegram-канала PavlovskyNews.

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Участники шествия несли флаги Украины и банеры с надписями "Мариуполь благодарит полк Азов" и "Поддерживаем полк Азов".

"Сем лет назад в этот день добровольцы батальона "Азов" освободили полумиллионный Мариуполь. И эта победа была важна с точки зрения политического, военного и вообще культурного значения. К сожалению, до сих пор города таких масштабов не освобождались. Поэтому эта история до сих пор имеет огромное значение", — рассказал журналист на видео.

Организатором сегодняшнего "Марша украинских сил" в Мариуполе выступил "Национальный корпус". На их же канале в YouTube велась трансляция шествия.

Также в "Нацкорпусе" сообщили, что сегодня в городе должен состояться и парад при участии военной техники и бойцов "Азова". Шествие начнется на проспекте Мира и закончится на Театральной площади.

В честь седьмой годовщины освобождения Мариуполя от боевиков написал пост и президент Украины Владимир Зеленский.

"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова поднят Государственный флаг", — отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке страны, включая оккупированный Крым.

"Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное", — написал президент.

Отметим, 13 июня 2014 года в ходе спецоперации добровольцы батальона "Азов" под предводительством Андрея Билецкого сумели освободить город от боевиков "ДНР". Под контролем сепаратистов город находился с мая. С 2014 года в Мариуполе заседает Донецкий облсовет.

Напомним, недавно в мариупольской ячейке ОПЗЖ заявили, что на их офис было совершено нападение: неизвестные сорвали со здания партийную символику и нарисовали на нем повешенного. По словам представителей политсилы, это уже пятый похожий инцидент за восемь месяцев. В апреле 2021 года жителям Мариуполя от имени ОПЗЖ разослали газеты с призывом "собирать данные национал-радикалов", чтобы "после начала военных действий" передать их "законной власти". Впрочем, в самой политсиле открестились от этих газет, назвав их "провокацией".