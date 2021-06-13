"Дякуємо полку Азов": у Маріуполі відбувся марш на честь 7-ї річниці визволення від "ДНР" (відео)

Учасники ходи скандували проукраїнські гасла і несли прапори України. Також в місті сьогодні повинен пройти парад з військовою технікою.

Сьогодні, 13 червня, в Маріуполі Донецької влаштували "Марш українських сил" на честь сьомої річниці визволення міста від бойовиків так званої "ДНР". Про це розповідають журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews.

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Учасники ходи несли прапори України та банери з написами "Маріуполь дякує полку Азов" і "Підтримуємо полк Азов".

"Сім років тому в цей день добровольці батальйону" Азов "звільнили півмільйонний Маріуполь. І ця перемога була важлива з точки зору політичного, військового і взагалі культурного значення. На жаль, досі міста таких масштабів не звільняє. Тому ця історія досі має величезне значення ", — розповів журналіст на відео.

Організатором сьогоднішнього "Маршу українських сил" у Маріуполі виступив "Національний корпус". На їх же каналі в YouTube велася трансляція ходи.

Також в "Нацкорпусі" повідомили, що сьогодні в місті має відбутися і парад за участю військової техніки та бійців полку "Азов". Хода розпочнеться на проспекті Миру і закінчиться на Театральній площі.

На честь сьомої річниці визволення Маріуполя від бойовиків написав пост і президент України Володимир Зеленський.

"Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламної віри українців в місті знову піднято Державний прапор", — зазначив Зеленський.

Також він підкреслив, що мирне небо і синьо-жовті прапори повинні зʼявитися у кожному куточку країни, включаючи окупований Крим.

"Ми в це щиро віримо і робимо для цього все можливе", — написав президент.

Відзначимо, 13 червня 2014 року в ході спецоперації добровольці батальйону "Азов" під керівництвом Андрія Білецького зуміли звільнити місто від бойовиків "ДНР". Під контролем сепаратистів місто перебувало з травня того року. З 2014 року в Маріуполі засідає Донецька облрада.

Нагадаємо, нещодавно в маріупольському осередку ОПЗЖ заявили, що на їх офіс було скоєно напад: невідомі зірвали з будівлі партійну символіку і намалювали на ній повішеного. За словами представників політсили, це вже пʼятий подібний інцидент за вісім місяців. У квітні 2021 року мешканцям Маріуполя від імені ОПЗЖ розіслали газети із закликом "збирати дані націонал-радикалів", щоб "після початку військових дій" передати їх "законній владі". Втім, у самій політсилі відхрестилися від цих газет, назвавши їх "провокацією".